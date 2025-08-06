Протест жителей жилмассива «Кок-Жар». Мэрия не намерена отказываться от сноса

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев попросил жителей жилмассива «Кок-Жар», кто построил свои дома незаконно, привести земли в первоначальное состояние. Об этом он сообщил в интервью «Кабару».

Градоначальник отметил, что в новостройке есть 209 завершенных жилых домов и 85 построенных фундаментов, 78 незавершенных строений и 13 объектов предпринимательства — СТО, цех, магазины.

«Просим жителей привести земельные участки в соответствие с целевым назначением. Это земли сельскохозяйственного назначения и ими должны оставаться. Я выезжал на место и говорил с местным населением. Говорил, что их действия незаконны. Дома, построенные после 1 декабря 2021 года, признаются незаконными. Они не подпадают под амнистию. Мы сейчас просим жителей добровольно привести земельный участок в первоначальное состояние. Иначе будут предприняты следующие шаги», — сказал Айбек Джунушалиев.

Чиновник добавил, что на сегодня разрабатывается Генплан столицы, и он должен быть введен в действие с января 2026 года.

«После инфраструктурных решений и определения участков дорог эти земли автоматически перейдут в категорию населенных пунктов. Тогда мы предпримем следующие шаги. До этого времени на этих участках нельзя самовольно возводить строения», — отметил мэр.

По его данным, в рамках земельной амнистии более 21 тысячи семей получили Красные книги. Всего поступило 37 тысяч заявлений.

Ранее в муниципалитете отмечали, что на сегодня земельная амнистия распространяется только на участки с домами или фундаментами, возведенными до 1 декабря 2021 года.

Напомним, жители жилмассива «Кок-Жар» уже несколько дней протестуют против сноса их имущества. Сегодня собрание жильцов закончилось задержаниями.