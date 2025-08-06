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Общество

За полгода в Бишкеке более 14 тысяч граждан сдали кровь

За шесть месяцев 2025 года более 14 тысяч граждан в Бишкеке сдали кровь. Об этом сообщает пресс-центр Минзрава со ссылкой на заместителя директора Республиканского центра крови Каната Бектемирова.

По его словам, в 2024-м донорами в столице стали свыше 25 тысяч человек, продемонстрировав высокий уровень гражданской ответственности и солидарности.

В переливании крови остро нуждаются пациенты с травмами, после операций, онкологические больные, роженицы с осложнениями и дети с тяжелыми заболеваниями.

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В поддержку добровольного донорства коллектив Министерства здравоохранения тоже принял участие в сдаче крови. К инициативе присоединились не только сотрудники центрального аппарата ведомства, но и медицинские работники из различных организаций здравоохранения.

Акция проходит в рамках призыва председателя кабинета министров КР Адылбека Касымалиева ко всем государственным служащим поддержать усилия по пополнению национального банка крови. Мероприятие стало частью широкой республиканской мобилизации.

Канат Бектемиров заметил, что за последние несколько дней значительно пополнены резервы крови I, II и III группы.

Минздрав выражает благодарность всем донорам за проявленную инициативу и вклад в здоровье нации, а также призывает всех, кто может и хочет помочь, присоединиться к донорскому движению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338675/
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