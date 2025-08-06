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Общество

В новостройке «Манас ата» хотят снести около 700 домов. Жители против

В новостройке «Манас ата» Аламединского района Чуйской области хотят снести около 700 домов. Об этом 24.kg сообщил один из жителей Жыргалбек Асанов.

По его словам, в новостройке проживают более 1 тысячи семей, но только примерно у 350 есть красные книги (Государственный акт о праве частной собственности на земельный участок). Накануне сотрудники госорганов оставили надпись «снос» на частных домах. В связи с этим возмущенные жильцы собрались на акцию протеста и требуют встречи с акимом. Но чиновник пока не пришел.

Другой житель рассказал, что местные власти с 2021 года тянули с выдачей красных книг. «Обманывали, что сегодня-завтра выдадут. А теперь на стенах написали «снос», — негодует он.

Местные жители подчеркивают, что до этого непрерывно обращались в айыл окмоту, акимиат. Оставляли заявления.

«Бегали не менее пяти лет. А теперь, не выдав предписаний о демонтаже, говорят, что через два дня у нас снесут дома. Просим принять меры. Говорят 80 процентов домов пойдут под снос. Но мы ведь покупали эти земельные участки за деньги», — жалуются они.

Жители обращаются к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиева с просьбой посодействовать в решении сложившейся ситуации.

Аким Аламединского района Азамат Эргешов пока недоступен для комментариев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338669/
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