Внимание! 7 августа в верхней части Бишкека не будет воды

Завтра в верхней части города отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 20:00 в жилые дома, школы, детские сады, учреждения здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Район отключения ограничен улицами:

10-й микрорайон;

Масалиева – проспект Айтматова – Абдрахманова – Садырбаева;

Масалиева –проспект Айтматова – Токтоналиева – Гшлиессера.

Отключение связано с ремонтными работами резервуаров диаметром 500 миллиметров ВДНХ.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.