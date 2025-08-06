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Общество

Внимание! 7 августа в верхней части Бишкека не будет воды

Завтра в верхней части города отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 20:00 в жилые дома, школы, детские сады, учреждения здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Район отключения ограничен улицами:

  • 10-й микрорайон;
  • Масалиева – проспект Айтматова – Абдрахманова – Садырбаева;
  • Масалиева –проспект Айтматова – Токтоналиева – Гшлиессера.

Отключение связано с ремонтными работами резервуаров диаметром 500 миллиметров ВДНХ.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338664/
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