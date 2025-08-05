В России снимут байопик о хоккеисте Александре Овечкине

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал соглашение с «Яндексом», став амбассадором компании. Сделка также включает создание кинопроектов о хоккеисте для «Кинопоиска», пишут российские СМИ.

Уточняется, что «Плюс Студия» приобрела права на создание оригинального проекта для «Кинопоиска», основанного на биографии спортсмена. Проект могут реализовать в виде фильма либо сериала.

Среди прочего онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» получил права на показ документального сериала об Александре Овечкине, который сейчас снимается в США.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин и олимпийский чемпион Вадим Шипачев приняли участие в съемках фильма «Дополнительное время». Режиссером проекта выступил Руслан Бальтцер. Среди актеров, которые приняли участие в проекте, — Дмитрий Певцов, Роман Курцын, Анна Хилькевич и другие. В российский прокат фильм выйдет в 2026 году.