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Общество

Управлению соцобеспечения Сокулука построят новое здание

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров и депутат Жогорку Кенеша Винера Раимбачаева посетили Сокулукское районное управление труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр и нардеп ознакомились с текущими условиями труда сотрудников управления, которое арендует помещения в здании бывшего завода. Несмотря на наличие земельного участка под строительство, учреждение нуждается в финансовой поддержке.

Равшанбек Сабиров отметил, что на фоне экономического роста страны вопрос строительства нового здания вполне решаем. Он поручил проработать возможные источники финансирования и представить конкретные предложения.

Винера Раимбачаева выразила признательность коллективу управления за самоотверженную работу в условиях ограниченных ресурсов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338624/
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