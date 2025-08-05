Управлению соцобеспечения Сокулука построят новое здание

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров и депутат Жогорку Кенеша Винера Раимбачаева посетили Сокулукское районное управление труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр и нардеп ознакомились с текущими условиями труда сотрудников управления, которое арендует помещения в здании бывшего завода. Несмотря на наличие земельного участка под строительство, учреждение нуждается в финансовой поддержке.

Равшанбек Сабиров отметил, что на фоне экономического роста страны вопрос строительства нового здания вполне решаем. Он поручил проработать возможные источники финансирования и представить конкретные предложения.

Винера Раимбачаева выразила признательность коллективу управления за самоотверженную работу в условиях ограниченных ресурсов.