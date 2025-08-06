В Бишкеке 6 августа небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — улицы Гоголя, 7, 9, 11, Суюмбаева, 10/2, 15, 17, Московская, 54, отрезок улицы Осмонкула;

15.30-18.30 — отрезки улиц Матросова, Бектенова, Горького;

9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова, 8-я, 9-я), улицы Пригородная-1, −2, −3, −5, −6, Молдакунова;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Абаданова, Абдрахманова, Чортекова, Аксы, Матисакова, Масыралиева, Иссык-Кол, Торогелди, Ош-3000, 14-я — 17-я), отрезки улиц Тоголока Молдо, Манасчи Сагынбая, Коенкозова, микрорайон «Джал», 28, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын);

9.00-12.30 — улица Каракумская, 72;

9.00-18.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, Логвиненко, Молодежная, Октябрьская, Курманалиева, Фрунзе, Советская, переулок Северный), Кайырма (улица Городская);

10.30-17.00 — село Пригородное (улицы Горького, Первомайская, Маяковского);

13.00-17.00 — улица Каракумская, 74.

30 июля — 6 августа отключат горячую воду по адресам: проспект Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123, улицы Герцена, 95а, 51, Гоголя, 109, 111, 113, 107, Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73, Осмонкула, 40б, 36, Киевская, 1б, 2б.

У кого намечается той

Эдиль Байсалов

Родился 6 августа 1977 года. Заместитель председателя кабинета министров КР.

Памятные даты

Международный день «Врачи мира за мир»

Отмечается в годовщину страшной трагедии — дня бомбардировки японской Хиросимы 6 августа 1945-го.

Вот уже более 70 лет каждый год 6 августа в 8.15 Хиросима замирает на минуту молчания. Сложив руки у груди и наклонив головы, пожилые и молодые японцы, матери и дети, учителя и чиновники — все в эти минуты думают о том страшном дне 6 августа 1945-го, когда на мирный город сбросили атомную бомбу.

В этот день проходят памятные мероприятия в хиросимском парке Мира, где горит Вечный огонь перед памятником жертвам бомбардировки с надписью: «Спите спокойно — ошибка не повторится».

Появился первый интернет-сервер 6 августа 1991 года стало важным и знаменательным днем в жизни всех пользователей Всемирной паутины — появился первый интернет-сервер. Проект WWW (World Wide Web) начал свое существование намного раньше — в 1989-м, когда британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям, впервые опубликовал свои идеи и предложения о создании Всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Бернерс-Ли получил доступ к компьютеру NeXT, который стал первым интернет-сервером, браузером (средство просмотра интернет-страниц) и редактором Сети. Только после этого стало возможным воплощение идей Бернерса-Ли в реальность. К ноябрю 1992 года в мире было 26 серверов, к концу 1993-го эта цифра перевалила за 200.

Люди, которые меняли мир

Погиб Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Герой Советского Союза родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в столице установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.

Умерла государственный деятель Батыш Салиева

Родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района (Иссык-Кульская область).

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015-го.

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