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Общество

Мозаику «Встреча гостей» на проспекте Айтматова отреставрируют — поручение мэра

Мозаичное панно «Встреча гостей», расположенное на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке, будет сохранено и отреставрировано. Об этом стало известно в ходе инспекции хода дорожно-строительных работ, которую провел мэр столицы Айбек Джунушалиев.

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Речь идет о реконструкции участка проспекта от улицы Ахунбаева до улицы Масалиева. Работы вызвали обеспокоенность у горожан и активистов: ранее в соцсетях появились сообщения о возможном сносе советской мозаики в ходе расширения дороги.

Однако столичная мэрия официально заявила: мозаичное панно будет сохранено. Более того, службам поручено его отреставрировать. Также МП «Бишкекзеленхоз» поручено пересадить деревья, растущие вдоль проспекта, на территорию нового жилого комплекса Royal Central Park.

Панно «Встреча гостей» — одно из немногих сохранившихся мозаичных произведений в Бишкеке. Оно создано в советский период и представляет собой характерный пример монументального искусства 1970-х годов. Ранее в городе уже были утрачены несколько аналогичных работ — в том числе мозаики на заводах и жилых домах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338581/
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