С 29 июля в Бишкеке началась частичная реконструкция проспекта Чингиза Айтматова — от проспекта Масалиева до улицы Ахунбаева. По информации мэрии, сначала демонтируют бордюры и арычные лотки, а затем закроют участок для фрезерования асфальта и укладки нового покрытия.

Фото из социальных сетей. Проспект Айтматова перекрыли: деревья под снос, судьба мозаики под вопросом

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Местные жители уже выразили обеспокоенность: вдоль улицы деревья, в том числе дубы, отмечены красными крестами. Такая маркировка, по информации активистов, используется городскими службами для обозначения деревьев, подлежащих вырубке.

Фото из интернета. Особое внимание и вопросы вызывает легендарная мозаика «Встреча гостей»

Особое внимание и вопросы вызывает легендарная мозаика «Встреча гостей», расположенная в центре реконструируемого участка. Пока в официальных заявлениях и анонсах она не упоминается: нет ни объяснений, ни упоминаний о предстоящей реставрации или сохранении керамического панно в рамках расширения проезжей части. В связи с этим местные активисты и жители города опасаются, что при расширении дороги мозаика может быть утрачена. Однако подтверждения этому нет ни в пресс-релизах муниципалитета, ни в комментариях строительных контролирующих органов.

Реконструкция проспекта Чингиза Айтматова началась в 2024 году и реализуется поэтапно. Проект предусматривает расширение дороги до шести полос движения, устройство тротуаров, ливневок и обновление инженерных сетей.