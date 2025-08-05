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Общество

В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио

В Кыргызстане 5 августа на восемь часов приостановили вещание цифровых, государственных и коммерческих телеканалов. Это связано с проведением профилактических работ.

Как сообщили в ОАО «Республиканское предприятие радиотелевизионной ретрансляции», с 07.00 до 15.00 по всей территории страны временно отключили сигналы телевидения и радиостанций, включая спутниковое вещание.

«Отключение затронет все цифровые, государственные и частные телеканалы. Также временно не будет доступен сигнал спутникового ТВ и радио», — говорится в сообщении ведомства.

Подача сигнала возобновится после завершения технических работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338556/
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