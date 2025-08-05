На Иссык-Куле активисты вытащили со дна озера обломки старого пирса

Экоактивисты, погружавшиеся в районе села Чок-Тал на озере Иссык-Куль, обнаружили на глубине около 6 метров большую металлическую конструкцию — как выяснилось позже, это часть крыши старого пирса. По словам активистов, сооружение унесло в озеро более двух лет назад во время сильного шторма.

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Конструкцию — проржавевший металлический каркас с остатками баннерной ткани — нашли примерно в километре от берега.

Несмотря на большой вес объекта, активистам удалось вытащить его на берег. Для этого потребовались усилия не менее десяти человек, веревки и подручное оборудование.

Сотрудники МВД зафиксировали факт. Активисты призывают к бережному отношению экологии озера.