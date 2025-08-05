10:32
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Общество

На Иссык-Куле активисты вытащили со дна озера обломки старого пирса

Экоактивисты, погружавшиеся в районе села Чок-Тал на озере Иссык-Куль, обнаружили на глубине около 6 метров большую металлическую конструкцию — как выяснилось позже, это часть крыши старого пирса. По словам активистов, сооружение унесло в озеро более двух лет назад во время сильного шторма.

Читайте по теме
На дне Иссык-Куля нашли загадочную ржавую конструкцию — экологи в шоке

Конструкцию — проржавевший металлический каркас с остатками баннерной ткани — нашли примерно в километре от берега.

Несмотря на большой вес объекта, активистам удалось вытащить его на берег. Для этого потребовались усилия не менее десяти человек, веревки и подручное оборудование.

Сотрудники МВД зафиксировали факт. Активисты призывают к бережному отношению экологии озера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338509/
просмотров: 445
Версия для печати
Материалы по теме
В КР прошел фестиваль «Салбуурун»: беркуты, тайганы и дух кочевой традиции
Не спят, не моргают, не ошибаются: начали работу «электронные ястребы»
На Иссык-Куле «ожившая» юрта насмешила кыргызстанцев
На дне Иссык-Куля нашли загадочную ржавую конструкцию — экологи в шоке
На Иссык-Куле строят гольф-клуб. Проект курирует Рустам Жапаров
Исторические артефакты на дне озера Иссык-Куль обнаружили водолазы МЧС
Государству возвращены земельные участки на Иссык-Куле
На пляже в Чолпон-Ате спасатель вытащил из воды тонущего ребенка с инвалидностью
Сотрудники МЧС спасли пять человек на Иссык-Куле, унесенных ветром на байдарке
Фестиваль «Бир тууган» в «Рух-Ордо» завершился скандалом
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
Должна&nbsp;ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области будет сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области будет сильный ветер
Бизнес
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;5&nbsp;месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за 5 месяцев
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
Планируй путешествие: AZAL и&nbsp;MBANK дают до&nbsp;15&nbsp;процентов скидки на&nbsp;билеты Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
MEGA первым обеспечил связь на&nbsp;озере Сон-Куль MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
5 августа, вторник
10:26
Биограф Маргарет Тэтчер в восторге от Кыргызстана: Чарльз Мур написал статью Биограф Маргарет Тэтчер в восторге от Кыргызстана: Чарл...
10:21
По подозрению в вымогательстве взятки задержали сотрудника Счетной палаты КР
10:18
Генпрокуратура вернула в собственность государства ряд объектов в Токтогуле
10:13
Президент подписал закон об усилении радиационной безопасности в Кыргызстане
10:05
Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за 5 месяцев