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Общество

Биограф Маргарет Тэтчер в восторге от Кыргызстана: Чарльз Мур написал статью

В августовском выпуске международной версии журнала The Spectator вышла статья известного британского журналиста и писателя Чарльза Мура.

Он был официальным биографом премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер и главным редактором этого издания.

The Spectator
Фото The Spectator

В своем материале Чарльз Мур поделился впечатлениями от конного путешествия по Кыргызстану под руководством Александры Толстой. Он с восторгом описывает природу страны, гостеприимство местных жителей, уникальную культуру и незабываемые моменты — от скачек по Тянь-Шаню до участия в традиционной игре көк-бөрү.

«Это было уникальное и яркое путешествие — по-настоящему Толстовское», — отметил он.

По словам путешественника, если вы скажете друзьям, что едете в Кыргызстан, они, скорее всего, недоумевают или подумают, что речь идет о Курдистане, хотя эти две страны находятся в 2 тысячах милях друг от друга.

Если есть возможность выбора, выбирайте Кыргызстан.

Чарльз Мур

«Как и многие, я впервые узнал об этом месте благодаря Александре Толстой: писательнице, путешественнице, наезднице и двоюродной сестре автора «Войны и мира». Она сама открыла для себя романтику и красоту этих мест, проехав 5 тысяч миль по Шелковому пути на лошадях и верблюдах в 1999 году. С тех пор она почти каждый год путешествует по Кыргызстану верхом», — написал он.

Ранее сообщалось, что путешественница и писательница Александра Толстая организовала восьмидневный конный тур в удаленный район Ат-Баши.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338506/
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