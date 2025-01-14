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Общество

Топ-50 путешествий Financial Times: конные прогулки в Ат-Баши за 960 тысяч сомов

Британское издание Financial Times выпустило список 50 увлекательных занятий в разных странах мира, которые стоит попробовать в 2025 году. Одним из них стала поездка верхом на лошади в Кыргызстане.

Как передает FT, путешественница и писательница Александра Толстая впервые организует восьмидневный конный тур в удаленный район Ат-Баши стоимостью 6 тысяч 494 евро за человека (около 961 тысячи сомов). Путешествие из Бишкека начнется 27 апреля, и далее планируется подъем на перевал Таш-Рабат, находящийся свыше 3,2 тысячи метров, ночь у озера Куль-Суу — бирюзового «небесного пятна», зажатого между острыми скалами, где скрываются снежные барсы, и ночевки в палатках, покрытых снегом.

Наездники должны быть готовы к быстрой верховой езде и высоте.

 

Справка 24.kg

Александра Толстая прославилась как путешественница, которая в 1999 году проехала верхом 8 тысяч километров по Великому шелковому пути Центральной Азии. Среди всех мест, которые она пересекала Ат-Баши покорил ее больше всего — огромные открытые долины с одинокими яками и юртами. Позже Александра стала писательницей и ведущей, а также в течение двух десятилетий организовывала конные туры в других частях Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316745/
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