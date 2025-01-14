Топ-50 путешествий Financial Times: конные прогулки в Ат-Баши за 960 тысяч сомов

Британское издание Financial Times выпустило список 50 увлекательных занятий в разных странах мира, которые стоит попробовать в 2025 году. Одним из них стала поездка верхом на лошади в Кыргызстане.
Наездники должны быть готовы к быстрой верховой езде и высоте.
Справка 24.kg
Александра Толстая прославилась как путешественница, которая в 1999 году проехала верхом 8 тысяч километров по Великому шелковому пути Центральной Азии. Среди всех мест, которые она пересекала Ат-Баши покорил ее больше всего — огромные открытые долины с одинокими яками и юртами. Позже Александра стала писательницей и ведущей, а также в течение двух десятилетий организовывала конные туры в других частях Кыргызстана.