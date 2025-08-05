Бишкек ждет масштабное переименование улиц: какие, где, когда

Мэрия Бишкека инициирует мораторий на переименование улиц и других географических объектов сроком на 20 лет. Проект постановления направлен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша. Если БГК одобрит предложение, запрет вступит в силу с 1 января 2026 года.

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Отмечается, что инициатива направлена на устранение дублирования и фрагментированности названий улиц. Это особенно проявлено после расширения границ города.

Напомним, в рамках административно-территориальной реформы к Бишкеку присоединены пригородные айылные аймаки и жилые массивы, где есть свои уличные сети. Теперь в столице появились улицы с одинаковыми названиями, есть прецеденты, когда одна и та же улица имеет несколько разных названий по длине своего направления.

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Муниципалитет, например, предлагает, чтобы некоторые улицы от начала до конца имели одно название. Например, улица Курманжан Датки не будет иметь продолжения в виде улицы 7 Апреля. Или Южная магистраль, которая имеет сейчас три части — улица Жайыла Баатыра, проспект Масалиева и проспект Токомбаева, будет названа проспектом Жайыла Баатыра от начала до конца.

Улицы Льва Толстого и Путепроводная предлагается переименовать в улицу Шабдана Баатыра, проспект Чингиза Айтматова не будет разделен с проспектом Манаса.

Проспект Молодой Гвардии и его продолжение в виде улицы Махатмы Ганди будут переименованы в улицу Иманалы Айдарбекова. А улицы Селекционная и Муромская — в улицу Махатмы Ганди.

Вместо улиц Горького и Анкары будет одно название — улица Анкары.

Отмечается, что действующее законодательство не допускает наличия одинаковых названий у улиц в пределах одной административно-территориальной единицы.

Реализация инициативы потребует дополнительных средств из местного бюджета, которые планируется учесть при последующих изменениях в городском бюджете.