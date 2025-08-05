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Общество

В Джалал-Абаде построят школу для президентского лицея «Акылман»

В Джалал-Абаде построят школу для президентского лицея «Акылман». Объявлен тендер, сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что департамент капитального строительства объявил тендер на подготовку проектно-сметной документации строительства президентского лицея «Акылман».

На эти нужды планируется потратить 12 миллионов 411 тысяч 68 сомов. Метод закупок неограниченный.

Заявки принимаются до 18 августа 2025 года.

Срок выполнения работ — в течение 90 календарных дней после заключения договора.

Напомним, президентский лицей «Акылман» создан летом 2023 года. Основная цель — развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала обучающихся. Учреждение финансируют за счет фонда президента, и оно подчиняется непосредственно главе государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338486/
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