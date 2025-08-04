Жан Воинов освобожден из-под стражи

Следственная служба Первомайского РУВД Бишкека освободила Жана Воинова из-под стражи. Заявитель по делу гражданин Ж.Т. подал встречное заявление, в котором указал, что не имеет к Жану Воинову претензий.

Несмотря на это, следственные мероприятия по делу продолжаются. Окончательное решение будет принято в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее, 5 июля, Первомайский суд столицы водворил Жана Воинова в СИЗО-1 по обвинению в хулиганстве — по пункту 1 части 2 статьи 280 УК КР.

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Напомним, блогер Алина Жакыпова, известная под псевдонимом Begemot Kyz, заявила, что 30 июня в одном из номеров отеля Sheraton в Бишкеке она и ее подруги подверглись нападению. По словам Жакыповой, в избиении участвовали Жан Воинов, его супруга Зарина Алмасова и ее младший брат. Позже задержан также шурин Жана Воинова.

Официальные органы пока не комментировали, повлияет ли отказ потерпевшего на позицию следствия по другим эпизодам дела.