Первые миллионеры появились среди участников программы «Социальный контракт»

Появились первые пять миллионеров — участники программы «Социальный контракт», чей годовой доход составил 1 миллион сомов, что позволило им расширить бизнес и создать новые рабочие места. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, в этом году размер социальной помощи по данной программе увеличили со 100 до 150 тысяч сомов. Данная мера направлена на стимулирование активного участия малообеспеченных семей, улучшение их материального положения и поддержку малого бизнеса.

В 2025-м 13 тысяч 333 семьи получили возможность участвовать в программе с повышенной суммой. По итогам первого полугодия подано 6 тысяч 46 заявлений, из которых 2 тысячи 241 семья уже получила соцконтракт. Всего программа охватывает 9 тысяч 78 человек, включая 4 тысячи 508 детей и 45 лиц с инвалидностью.

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По направлениям социального контракта 68,9 процента проектов приходится на сельское хозяйство, 11,9 процента — на производство, 10 процентов — на услуги, 9,2 процента — на торговлю.

Участники социального контракта имеют возможность получить беспроцентный кредит до 200 тысяч сомов до трех лет для развития своих предпринимательских инициатив в соответствии с утвержденным бизнес-планом.

С момента запуска механизма предоставления беспроцентных кредитов такую поддержку получили 254 гражданина.

В результате мониторинга выявлено, что наиболее успешными направлениями бизнеса стали производство одежды, общественное питание, розничная торговля и услуги салонов красоты.