Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть пострадавшего

Бешенство — инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом бешенства и поражает центральную и периферическую нервную систему человека. Оно неизлечимо, но болезнь можно предупредить, сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья.

По его данным, человек может заразиться от больных бешенством диких (волки, лисы, шакалы) и домашних (собаки, кошки, коровы, лошади) животных при укусе или оцарапывании, а также при попадании слюны на поврежденную кожу либо слизистые оболочки человека.

Бешенство не передается от человека к человеку.

Признаки заболевания бешенством животных: обильное слюнотечение;

появление светобоязни: животные забиваются в темный угол, не идут на зов хозяина;

появление затруднения глотания;

меняется поведение животных: злые становятся ласковыми, ласковые — агрессивными;

возбуждение и агрессивность;

отказ от пищи;

животные могут хватать и глотать несъедобные вещи;

отсутствие голоса (лая);

обездвиженность задних конечностей.

При укусе нужно интенсивно промыть место теплой водой с мылом, желательно использовать хозяйственное, срочно обратиться в травмпункт или скорую помощь в любое время суток и получить полный курс прививок от бешенства. Медицинская помощь оказывается бесплатно.

Своевременное получение прививки от бешенства предотвратит гибель пострадавшего, отмечают в БЦУЗ.

В центре напоминают: каждый владелец животных несет ответственность за своих питомцев, поэтому должен соблюдать правила содержания домашних собак и кошек: