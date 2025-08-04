Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть пострадавшего

Бешенство — инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом бешенства и поражает центральную и периферическую нервную систему человека. Оно неизлечимо, но болезнь можно предупредить, сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья.
По его данным, человек может заразиться от больных бешенством диких (волки, лисы, шакалы) и домашних (собаки, кошки, коровы, лошади) животных при укусе или оцарапывании, а также при попадании слюны на поврежденную кожу либо слизистые оболочки человека.
Бешенство не передается от человека к человеку.
Признаки заболевания бешенством животных:
- обильное слюнотечение;
- появление светобоязни: животные забиваются в темный угол, не идут на зов хозяина;
- появление затруднения глотания;
- меняется поведение животных: злые становятся ласковыми, ласковые — агрессивными;
- возбуждение и агрессивность;
- отказ от пищи;
- животные могут хватать и глотать несъедобные вещи;
- отсутствие голоса (лая);
- обездвиженность задних конечностей.
При укусе нужно интенсивно промыть место теплой водой с мылом, желательно использовать хозяйственное, срочно обратиться в травмпункт или скорую помощь в любое время суток и получить полный курс прививок от бешенства. Медицинская помощь оказывается бесплатно.
В центре напоминают: каждый владелец животных несет ответственность за своих питомцев, поэтому должен соблюдать правила содержания домашних собак и кошек:
- проводить регистрацию и учет в ветеринарной службе;
- делать ежегодную вакцинацию против бешенства домашним собакам и кошкам;
- не разрешать детям трогать чужих собак, кошек и других животных.