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Общество

Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть пострадавшего

Бешенство — инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом бешенства и поражает центральную и периферическую нервную систему человека. Оно неизлечимо, но болезнь можно предупредить, сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья.

По его данным, человек может заразиться от больных бешенством диких (волки, лисы, шакалы) и домашних (собаки, кошки, коровы, лошади) животных при укусе или оцарапывании, а также при попадании слюны на поврежденную кожу либо слизистые оболочки человека.

Бешенство не передается от человека к человеку.

Признаки заболевания бешенством животных:

  • обильное слюнотечение;
  • появление светобоязни: животные забиваются в темный угол, не идут на зов хозяина;
  • появление затруднения глотания;
  • меняется поведение животных: злые становятся ласковыми, ласковые — агрессивными;
  • возбуждение и агрессивность;
  • отказ от пищи;
  • животные могут хватать и глотать несъедобные вещи;
  • отсутствие голоса (лая);
  • обездвиженность задних конечностей. 

При укусе нужно интенсивно промыть место теплой водой с мылом, желательно использовать хозяйственное, срочно обратиться в травмпункт или скорую помощь в любое время суток и получить полный курс прививок от бешенства. Медицинская помощь оказывается бесплатно.

Своевременное получение прививки от бешенства предотвратит гибель пострадавшего, отмечают в БЦУЗ.

В центре напоминают: каждый владелец животных несет ответственность за своих питомцев, поэтому должен соблюдать правила содержания домашних собак и кошек:

  • проводить регистрацию и учет в ветеринарной службе;
  • делать ежегодную вакцинацию против бешенства домашним собакам и кошкам;
  • не разрешать детям трогать чужих собак, кошек и других животных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338330/
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