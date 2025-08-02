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Общество

Азербайджанское издание назвало Калининград Кенигсбергом

На сайте азербайджанского издания Minval появились публикации, в которых российский город Калининград назван Кенигсбергом. Так, одна из новостей вышла под заголовком «Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы». В других публикациях город Оренбург был назван Орынбором, а река Волга — Итилью, пишет DW.

Так издание отреагировало на публикацию российского агентства ТАСС о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому в азербайджанском городе Ханкенди в Карабахе. ТАСС использовал в тексте новости советские топонимы — Нагорный Карабах вместо Карабах и Степанакерт вместо Ханкенди.

МИД Азербайджана выразил протест и потребовал от ТАСС извинений. Использование названия Степанакерт госагентством «рассматривается как акт неуважения и оскорбление территориальной целостности» страны, подчеркнули в министерстве. Кроме того, азербайджанский МИД предупредил, что в соответствии с принципом взаимности Азербайджан будет называть различные топонимы в России своими историческими названиями.

В ответ на критику ТАСС скорректировало заголовок, заменив название Степанакерт на Нагорный Карабах. Позднее оно внесло дополнительные изменения, использовав в заголовке вместо Нагорный Карабах — Карабах, а в тексте — Ханкенди.

Памятник Ивану Айвазовскому (имя при рождении — Ованнес Айвазян) был установлен в декабре 2021 года, когда регион находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). В его установке участвовали российские военные, которые были дислоцированы в Карабахе в 2020 году в качестве миротворческого контингента после объявления о прекращении огня. Баку утверждает, что скульптура была установлена с нарушениями законодательства.

Сообщение о сносе памятника Айвазовскому поступило на фоне обострения отношений между Баку и Москвой после задержания в Екатеринбурге 27 июня представителей азербайджанской диаспоры по уголовным делам начала 2000-э годов. В результате рейда скончались два человека. Азербайджанская экспертиза утверждает, что причиной смерти стали травмы, полученные при задержании. В Азербайджане были задержаны граждане России по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и киберпреступлениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338325/
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