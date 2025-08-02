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Общество

В Кыргызстане начали внедрять цифровые дипломы

Министерство просвещения Кыргызской Республики запустило размещение цифровых дипломов в национальной системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». На первом этапе в систему внесены данные о дипломах, выданных в 2025 году.

По данным пресс-службы ведомства, теперь государственные органы и заинтересованные организации могут получать сведения о выданных дипломах в электронном формате — быстро, удобно и без необходимости предоставления бумажных копий со стороны граждан.

Внедрение цифровых дипломов позволит:

  • обеспечить достоверность и прозрачность данных об образовании;
  • упростить процедуры подтверждения квалификации;
  • сократить бумажный документооборот;
  • минимизировать риск подделки документов.

Проект реализован при технической поддержке Министерства цифрового развития КР и посредством платформы «Тундук».

Оцифровку дипломов, выданных в предыдущие годы, в дальнейшем будет осуществлять Министерство науки, высшего образования и инноваций КР с целью формирования единой цифровой базы данных выпускников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338319/
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