В Кыргызстане начали внедрять цифровые дипломы

Министерство просвещения Кыргызской Республики запустило размещение цифровых дипломов в национальной системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». На первом этапе в систему внесены данные о дипломах, выданных в 2025 году.

По данным пресс-службы ведомства, теперь государственные органы и заинтересованные организации могут получать сведения о выданных дипломах в электронном формате — быстро, удобно и без необходимости предоставления бумажных копий со стороны граждан.

Внедрение цифровых дипломов позволит:

обеспечить достоверность и прозрачность данных об образовании;

упростить процедуры подтверждения квалификации;

сократить бумажный документооборот;

минимизировать риск подделки документов.

Проект реализован при технической поддержке Министерства цифрового развития КР и посредством платформы «Тундук».

Оцифровку дипломов, выданных в предыдущие годы, в дальнейшем будет осуществлять Министерство науки, высшего образования и инноваций КР с целью формирования единой цифровой базы данных выпускников.