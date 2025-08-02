В Кыргызстане начали внедрять цифровые дипломы

Министерство просвещения Кыргызской Республики запустило размещение цифровых дипломов в национальной системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». На первом этапе в систему внесены данные о дипломах, выданных в 2025 году.
По данным пресс-службы ведомства, теперь государственные органы и заинтересованные организации могут получать сведения о выданных дипломах в электронном формате — быстро, удобно и без необходимости предоставления бумажных копий со стороны граждан.
Внедрение цифровых дипломов позволит:
- обеспечить достоверность и прозрачность данных об образовании;
- упростить процедуры подтверждения квалификации;
- сократить бумажный документооборот;
- минимизировать риск подделки документов.
Проект реализован при технической поддержке Министерства цифрового развития КР и посредством платформы «Тундук».
Оцифровку дипломов, выданных в предыдущие годы, в дальнейшем будет осуществлять Министерство науки, высшего образования и инноваций КР с целью формирования единой цифровой базы данных выпускников.