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Общество

В Кыргызстане прием в школу завершится через две недели

В Кыргызстане онлайн-запись в школу завершится 15 августа. Об этом напоминает Министерство просвещения.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Согласно открытым данным на портале 1mektep.edu.gov.kg, всего в школы зарегистрировали около 178 тысяч детей. Более 111 тысяч мест еще остаются вакантными, в том числе 27 тысяч мест для льготных категорий.

В Минпросвещения просят родителей отнестись к процессу ответственно и зарегистрировать своих детей в школу своевременно.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в call-центр по номеру 110 (звонок бесплатный).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338314/
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