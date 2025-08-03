Афиша Бишкека на неделю: индийская музыка, выставки и кино

4-8 августа. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»
В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена
В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»
Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
7 августа. Кинопремьеры
«Не одна дома 2» (комедия). Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Три года назад мама и папа пообещали дочке, что будут проводить больше времени вместе и теперь поездка на природу — семейная традиция. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с родителями.
«Чумовая пятница 2» (комедия). Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, ее мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удается найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.
«Рыжая Соня» (боевик). Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.
«Орудия» (ужасы). Все дети из одного школьного класса, за исключением одного ребенка, одновременно бесследно исчезают. Местные жители и семьи пытаются понять, что или кто стал причиной их исчезновения.
8 августа. Концерт индийской классической музыки
Вас ждет завораживающее звучание ситара и таблы в исполнении талантливых музыкантов, чьи ритмы и мелодии перенесут вас в самое сердце Индии.
SomeWhere Bistro, 20.00.
8 августа. Концерт группы «Вуд Хеликоптер»
Вас ждут авторские песни и любимые хиты из прошлого в эксклюзивной панк-рок-обработке.
The Lucky Leprechaun, 21.00