19:13
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Общество

Афиша Бишкека на неделю: индийская музыка, выставки и кино

4-8 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7 августа. Кинопремьеры

«Не одна дома 2» (комедия). Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Три года назад мама и папа пообещали дочке, что будут проводить больше времени вместе и теперь поездка на природу — семейная традиция. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с родителями.

«Чумовая пятница 2» (комедия). Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, ее мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удается найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.

«Рыжая Соня» (боевик). Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

«Орудия» (ужасы). Все дети из одного школьного класса, за исключением одного ребенка, одновременно бесследно исчезают. Местные жители и семьи пытаются понять, что или кто стал причиной их исчезновения.

8 августа. Концерт индийской классической музыки

Вас ждет завораживающее звучание ситара и таблы в исполнении талантливых музыкантов, чьи ритмы и мелодии перенесут вас в самое сердце Индии.

SomeWhere Bistro, 20.00.

8 августа. Концерт группы «Вуд Хеликоптер»

Вас ждут авторские песни и любимые хиты из прошлого в эксклюзивной панк-рок-обработке.

The Lucky Leprechaun, 21.00
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338279/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и игротеки
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: игротеки, выставки и детские шоу
Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские шоу и кино
Афиша Бишкека на выходные: художественные мастер-классы, кинопоказы, детские шоу
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
Афиша Бишкека на выходные: рок-концерт, вечер танго и игротека
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопоказы
Афиша Бишкека на выходные: концерты, мастер-классы и выставки
Школа ГИТИСа по актерскому мастерству проходит на Иссык-Куле
Популярные новости
Началось асфальтирование северной объездной дороги Началось асфальтирование северной объездной дороги
Ошский рынок переезжает: в&nbsp;пригороде Бишкека растет гигантский комплекс Ошский рынок переезжает: в пригороде Бишкека растет гигантский комплекс
Должна&nbsp;ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
Если проблемы за&nbsp;границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
3 августа, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: индийская музыка, выставки и кино Афиша Бишкека на неделю: индийская музыка, выставки и к...
18:30
4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:26
Кубок мира 2025 U17 в Марокко будут обслуживать две судьи из Кыргызстана
15:55
У актера Киану Ривза украли дорогие часы, которые нашли спустя два года в Чили
15:28
На складах по всему миру скопилось тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID