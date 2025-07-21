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Общество

В Бишкеке проходит выставка, приуроченная к 90-летию художника Теодора Герцена

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает свою работу выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею народного художника Кыргызской
Республики Теодора Герцена. Об этом сообщается на странице КНМИИ в Instagram.

«Теодор Герцен — один из самых ярких представителей отечественного изобразительного искусства XX века. Выставка создана из произведений, находящихся в музейной коллекции, и отражает все этапы творческого пути художника. Будучи монументалистом по образованию, Герцен проявил себя в разных техниках, но особенно в графике, где он достиг истинных высот», — отметили в музее.

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена. Это линогравюры о жизни колхозной деревни: «В родном колхозе», «На земле моей колхозной», «Из истории родного колхоза». Представлена иллюстративная графика художника: от образов к произведениям Токтогула и поэмы Исаева «Даль памяти» до масштабного цикла к эпосу «Манас».

Особое место занимают портреты — автопортреты, изображения художников, писателей, крестьян, героев войны.

«Юбилейная выставка — это признание значимости Теодора Герцена в истории кыргызского искусства. Его творчество, пронизанное уважением к народу, земле и культуре, продолжает вдохновлять и служит мостом между прошлым и будущим, искусством и жизнью», — добавили организаторы.

Выставка продлится до конца августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337022/
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