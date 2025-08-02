У певца Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Американскому певцу Джастину Тимберлейку во время его мирового турне диагностировали болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Об этом он сообщил у себя на странице в Instagram.

По словам артиста, на протяжении тура он боролся с проблемами со здоровьем.

«Помимо прочего я борюсь с некоторыми проблемами со здоровьем и получил диагноз — болезнь Лайма. Я говорю это не для того, чтобы вы пожалели меня, а чтобы пролить свет на то, с чем мне приходилось сталкиваться за кулисами», — сообщил артист.

Во время турне артист подвергался критике от зрителей за то, что часто не исполняет песни до конца, так на концертах в Париже, Варшаве и Дублине он мог класть микрофон на сцену или поворачивать его на зрителей, и не исполнять целые куплеты песен. Также в сети есть видео, где зрители уходили во время концерта.

Джастин Тимберлейк также признался, что ему предстояло сделать выбор: продолжать турне или нет.

«Когда я впервые получил диагноз, это был шок. Но, по крайней мере, я понял, почему на сцене я испытывал сильную нервную боль или просто чувствовал себя невероятно уставшим», — добавил он.

В рамках мирового турне Forget Tomorrow концерты прошли в разных городах Европы, США, Южной Америки и даже в Восточной Европы. Одни из последних концертов прошли в городах Баку, Тбилиси и Стамбуле.