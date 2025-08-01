Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и игротеки

2-3 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 28 августа. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

1-3 августа. Ф естиваль традиционной культуры и музыки «Рух-Санат»

Фестиваль включает в себя три направления: международный конкурс среди исполнителей традиционной музыки, международный научно-практический конгресс и специальную площадку «Маркет» — ярмарку культурных практик и идей.

КЦ «Рух-Ордо» (Чолпон-Ата).

2 августа. Концерт группы «Шквал»

Первый концерт группы состоялся в 2007 году. Рокеры снова на бишкекской сцене.

«Бар 56», 21.00.

2 августа. Этнофестиваль «Салбуурун»

Погрузитесь в атмосферу древнего кочевого наследия кыргызов. Вас ждет насыщенная программа.

Этноцентр «Салбуурун-Ордо» (село Боконбаево), 10.00-16.00.

3 августа. Кинопоказ

Состоится показ фильма Блэйка Эдвардса «Завтрак у Тиффани». Бар «Общество», 19.00, 21.20.

3 августа. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Эмма» — британский исторический романтический комедийно-драматический фильм режиссера Отем де Уайлд, экранизация одноименного романа Джейн Остин.

Freedom Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

2 августа. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

2 августа. Турнир по Carcassonne

Собери средневековый мир из тайлов, строй города, дороги и монастыри — и хитро размещай своих миплов, чтобы захватить как можно больше территорий. Проверь свою стратегию и интуицию в классической игре на построение королевства.

BG Zone, 12.00.

3 августа. Игротека

Мы соберемся за одним столом, чтобы поиграть, пообщаться и познакомиться. Гостей ждут настольные игры на воображение, логику и командную работу, теплая атмосфера, модератор, который поможет разобраться в правилах, новые знакомства и море веселья. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 19.00.

3 августа. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

2 августа. Шоу-программа «Фермерская вечеринка»

Мероприятие, где каждый ребенок сможет принять участие, повеселиться с интересными героями и поиграть в активные игры.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.