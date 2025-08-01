В Кыргызстане пройдет экофестиваль снежного барса ILBIRS FEST 2025

В Тонском районе Иссык-Кульской области 9 и 10 августа пройдет экологический фестиваль снежного барса ILBIRS FEST 2025. Об этом сообщает пресс-служба департамента туризма.

По ее данным, на высоте, где обитает снежный барс — символ Кыргызстана, состоится масштабное событие, посвященное защите природы и культурному наследию.

Гостей фестиваля ждут:

— экозабеги и символические соревнования;

— этнопрограммы с участием манасчи и акынов;

— арт-инсталляции, мастер-классы и детская зона;

— общение с учеными и природоохранными экспертами;

— проживание в шатрах и гастрономическая этнозона.

Организаторы объединяют музыку, знания и традиции, чтобы привлечь внимание к сохранению уникальной дикой природы страны.

Партнер мероприятия — природоохранная организация «NABU Кыргызстан». Вход свободный.