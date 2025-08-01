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Общество

Кабмин КР оптимизировал выдачу лицензий и сертификатов в сфере строительства

Кабмин внес изменения в порядок выдачи лицензий и государственных квалификационных сертификатов для специалистов в области архитектуры и строительства. Эти нововведения направлены на упрощение и цифровизацию процедур, повышение прозрачности и контроля качества профессионалов.

Согласно изменениям, теперь квалификационные сертификаты будут оформлять в электронном виде и включать в онлайн-реестр. Это позволит всем заинтересованным лицам оперативно получать достоверную информацию о наличии и статусе сертификатов.

Кроме того, документами подтверждение трудового стажа допускается с заверением работодателя, что облегчает процесс подачи заявлений, особенно для временно неработающих соискателей.

В новой редакции прописан детальный порядок применения правовых мер в отношении сертифицированных специалистов. В зависимости от тяжести нарушения специалисты могут получить предупреждение, временную приостановку сертификата или его аннулирование. Также введена возможность обжалования решений в административном порядке.

Особое внимание уделено ответственности за предоставление недостоверной информации при оформлении документов для лицензирования.

Постановление вступит в силу через 15 дней. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338180/
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