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Общество

Таджикистан ограничит поставки электроэнергии в Афганистан

Таджикистан сократит экспорт электроэнергии в Афганистан зимой на 25 процентов из-за внутренних проблем с энергоснабжением. Об этом сообщает аналитический канал ISD со ссылкой на гендиректора национальной энергокомпании Афганистана (DABS) Абдул Бари Омара.

В этом году Афганистан получит около 150 мегаватт электроэнергии вместо привычных объемов. Таджикистан обычно ежегодно поставляет Афганистану около 150 мегаватт электроэнергии.

Афганистан зависит от импорта электроэнергии, большая часть которой поступает из Таджикистана. На данный момент более половины потребности Афганистана (720 мегаватт из 1 тысячи 500 мегаватт) покрывается за счет импорта из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Однако страна испытывает острый дефицит электроэнергии, что вызывает частые перебои в подаче электричества. В Кабуле уже увеличилось количество и продолжительность отключений.

В первой половине 2025 года Таджикистан экспортировал в Афганистан 718 миллионов киловатт часов электроэнергии на сумму $33 миллиона, что составило 64 процента от общего экспорта таджикской электроэнергии. Обычно годовой объем поставок достигает 1,5 миллиарда киловатт часов. В зимний период Таджикистан ограничивает экспорт из-за собственных проблем с энергоснабжением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338154/
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