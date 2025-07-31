В Кыргызстане выросло число получателей соцпособий

На 1 июля 2025 года общее число получателей ежемесячного социального пособия составило 112,1 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, общая сумма, направленная на выплату ежемесячного социального пособия — 4 миллиона 422 тысячи сомов.

«Количество получателей ежемесячного социального пособия по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1 тысячу 689 человек.

Среди них выросло:

• число людей с инвалидностью с детства — на 1 тысячу 255 человек (всего 40 тысяч 948);

• число детей, потерявших кормильца — на 434 ребенка (всего 21 тысяча 243)», — говорится в сообщении.