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Общество

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион с посетителями

Аттракцион «360 градусов» развалился вместе с людьми вечером 30 июля в парке «Грин Маунтин» недалеко от Таифа в Саудовской Аравии. В результате инцидента пострадало по меньшей мере 23 человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет издание The Siasat Daily.

В сети появилось видео, где запечатлено, как конструкция во время сбоя ломается на части и падает на землю вместе с посетителями.

Издание отмечает, ссылаясь на слова очевидца, что конструкция издавала странный шум и казалась нестабильной.

Главное управление гражданской обороны официально заявило, что ведется расследование по этому инциденту. В соответствии с правилами, аттракционы должны проходить ежемесячные проверки. Пренебрежение правилами может привести к штрафу в размере 500 тысяч саудовских риалов и лишением лицензии.

Инцидент вызвал волну критики в социальных сетях по всей стране. Как отмечает издание, пользователи призывают приостановить работу парка до завершения расследования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338137/
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