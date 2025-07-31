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Общество

Скончался известный ученый, историк Владимир Плоских

Фото Кыргызско-Российского Славянского университета . Академик Владимир Плоских

На 89 году жизни в Кыргызстане скончался известный ученый, историк Владимир Плоских. Об этом сообщили родственники профессора.

Владимир Плоских родился 10 апреля 1937 года, доктор исторических наук, профессор, академик и вице-президент Национальной академии наук КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, заведующий кафедрой истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета, действительный член Российской Академии педагогических и социальных наук.

Внес вклад в развитие исторической науки республики. Под его руководством проводили подводные археологические исследования на Иссык-Куле. Основные научные проблемы, которыми более 45 лет занимался Владимир Плоских, можно классифицировать по следующим направлениям: патриархально-феодальные отношения кыргызов, история кыргызской письменности, дипломатия кыргызско-российских взаимоотношений, возвращение истории имен репрессированных деятелей государства, науки, культуры, историческая достоверность кыргызской государственности.

Опубликовал более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий, учебников и учебных пособий. Автор и редактор научно-популярной иллюстрированной энциклопедии «Наш Кыргызстан. Популярная историческая энциклопедия с древности до конца XIX века» и нескольких книг, в том числе художественных.

Награжден орденами «Манас» II степени и III степени, медалью «Данк» и другими.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338131/
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