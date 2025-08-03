Неделя-24. Кому закрыли доступ во власть, и как интернет попал в госмонополию

В Кыргызстане ввели временную — с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го — государственную монополию на международный интернет. Что это значит для республики и пользователей:

Компания «ЭлКат» получила эксклюзивное право на доставку и передачу международного интернет-трафика в Кыргызстан и на транзит данных через страну.

Все операторы связи и интернет-провайдеры, работающие с международным трафиком, должны в течение двух месяцев перевести свои контракты и договоры на сотрудничество с «ЭлКат».

Правительство передаст «ЭлКат» 100 процентов акций компании «Акнет» для усиления ее возможностей.

По версии властей, якобы «эта мера направлена на повышение эффективности управления цифровой и телекоммуникационной инфраструктурой, упорядочение трафика и улучшение качества связи».

В Кыргызстане ужесточили требования к государственным служащим, претендующим на важные политические и административные должности. Основное нововведение касается лиц, имеющих судимость, включая снятую или погашенную, а также тех, в отношении кого уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям. Теперь такие люди не смогут занимать ряд ключевых государственных должностей:

им будет отказано в регистрации и избрании на пост президента КР;

они не смогут быть зарегистрированы и избраны депутатами Жогорку Кенеша;

вводится запрет на занятие должностей председателя и других членов кабинета министров, а также руководителей иных органов исполнительной власти;

устанавливается запрет на занятие должностей члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;

вводится запрет на занятие должностей председателя, его заместителей и членов правления Национального банка КР;

устанавливается запрет на занятие должностей аудитора Счетной палаты.

Помимо этого закон вводит ограничения для религиозных деятелей: они не имеют права быть избранными на должности президента и депутата ЖК в течение пяти лет со дня приостановления ими религиозной деятельности.

На центральной площади Бишкека установили новый памятник легендарному Манасу. Скульптура водружена на массивный постамент и сразу привлекла внимание горожан — не только масштабом, но и тем, как изменился сам образ эпического героя. Если прежний Манас, появившийся на площади в 2011 году, просто сидел на лошади, то в новой версии он мчится вперед на дыбы боевом коне, с поднятым знаменем в руке и решительным взглядом. Этот образ значительно более динамичен и воинственен. Многие заметили, что теперь Манас выглядит именно так, каким его описывают в эпосе — не наблюдателем, а действующим героем. Появление нового памятника вызвало живой отклик в соцсетях.

В Бишкеке ввели временные ограничения на выброс мусора — с 18.00 до 24.00. Это правило и для этажек и для частных домов. Запрещено также выбрасывать мусор, золу, ветки и сухую траву возле мусорных контейнеров.

Запрет на доступ к сайтам с порнографическим контентом ввели в Кыргызстане. Цель нового закона — «защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности». Предусмотрено, что время распространения контента, содержащего элементы порнографического характера, определяется как момент, когда он впервые стал доступен в интернет-пространстве страны либо когда уполномоченный государственный орган получил сведения о данном контенте. Уполномоченный госорган, установив подобный факт, принимает решение о приостановлении работы сайта или его отдельной страницы в интернете до двух месяцев. Это является обязательным к исполнению для провайдеров, хостинг-провайдеров, владельцев сайтов и страниц в интернете.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Правоохранителям разрешат творить беззаконие? Юристы о рисках инициативы МВД Фото 24.kg. Законопроект содержит новые нормы, ставшие предметом критики и широкого обсуждения 24.kg поинтересовалась мнением юристов относительно предлагаемых изменений. Министерство внутренних дел подготовило изменения в Уголовно-исполнительный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызстана. Правоохранители намерены восстановить институт рецидива и ужесточить наказание для преступников. Документ внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша. Но самые спорные поправки предполагают, что действия/бездействия, совершенные в целях защиты суверенитета государства, конституционного строя, национальной, экологической, экономической, информационной безопасности не будут относиться к преступлениям. Редакцияпоинтересовалась мнением юристов относительно предлагаемых изменений. ПОДРОБНЕЕ

Участки в аэропортах и на рынках: как ЦИК готовится к выборам Поправки внесенные в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» полностью меняют систему выборов. О том, как проходит реализация документа, какие новшества ждут избирателей и какие результаты ожидаются, 24.kg рассказал председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров. ПОДРОБНЕЕ

Памятник Манасу. Похвала, критика и ответ автора скульптуры хейтерам Фото 24.kg. Новый памятник Манасу на площади Ала-Тоо и ее создатель Тамила Маматова 24.kg собрало мнения сторонников и противников памятника Манасу и выслушало точку зрения Тамилы Маматовой о ее работе и отношении к критикам. ПОДРОБНЕЕ

Человейники в Бишкеке: как хаотичная застройка угрожает будущему города В последние годы Бишкек стремительно застраивается высотными жилыми комплексами, получившими в народе прозвище «человейники». Компактные квартиры, минимум инфраструктуры и максимум этажей — такой подход застройщики преподносят как решение жилищной проблемы. Но за кажущейся выгодой скрываются серьезные риски — и для города, и для его жителей. ПОДРОБНЕЕ

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