Ожидается госвизит президента Узбекистана в Кыргызстан

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым, который прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили весь спектр кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, а также определили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств и глав правительств двух стран, которые отражены в соответствующей дорожной карте.

Также обсуждено взаимодействие в международных и региональных организациях, включая ООН, СНГ, ШОС, ОТГ и ОИС. Отмечено, что сотрудничество в этих структурах остается ключевым элементом партнерства между двумя государствами.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность продолжить согласование подходов по ключевым региональным и глобальным вопросам, а также наметили конкретные совместные меры, заложенные в программе сотрудничества между министерствами иностранных дел КР и РУз на 2025-2026 годы и пошаговом плане совместных действий по подготовке государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан.

В ходе встречи определены перспективные направления дальнейшего взаимодействия и согласован график предстоящих мероприятий на высшем уровне.