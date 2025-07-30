Немецкая биатлонистка и двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла в результате несчастного случая во время восхождения на гору в Пакистане, сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на агентство DPA.

ЧП произошло на высоте около 5 тысяч 700 метров. 31-летняя спортсменка получила серьезные травмы.

Поисково-спасательную операцию прервали из-за сильного ветра и плохой видимости. Спасатели вместе с опытными альпинистами возобновили ее сегодня.

Лаура Дальмайер закончила карьеру биатлонистки в 2019 году. Она двукратная олимпийская чемпионка 2018-го в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира 2016-2017 годов. Выступала за сборную Германии.

Еще во время своей активной биатлонной карьеры стала заниматься альпинизмом, что послужило одной из причин досрочного завершения спортивной карьеры.