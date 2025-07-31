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Общество

Telegram-каналы будут использовать в борьбе с водителями нелегальных такси

Telegram-каналы будут использовать в борьбе с водителями нелегальных такси. Об этом журналистам сообщил начальник отдела регулирования и лицензирования транспортной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Нурдин Самбаев.

По его словам, перевозчики используют мессенджер для организации поездок, игнорируя официальные платформы и лицензирование.

Нурдин Самбаев добавил, что ГУОБДД проведет рейды и будет отслеживать объявления в Telegram.

Напомним, ранее МВД инициировало упорядочивание работы такси и подготовило изменения в некоторые решения кабмина в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в части лицензирования деятельности по перевозке пассажиров на легковом авто. В документе прописано, что водители также должны иметь опрятный вид, фото и несудимость. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338014/
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