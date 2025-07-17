МВД хочет упорядочить работу такси: опрятный вид, фото водителя, несудимость

МВД подготовило изменения в некоторые решения кабмина в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в части лицензирования деятельности по перевозке пассажиров на легковом авто. Документ вынесен на общественное обсуждение.

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Инициатор отмечает, что на сегодняшний день деятельность по перевозке пассажиров такси осуществляется без должного регламента и государственного допуска, что затрудняет контроль за соблюдением требований законодательства в сфере транспортных услуг, создавая правовую и организационную несогласованность.

В частности, в МВД предлагают внести изменения в правила организации пассажирских перевозок, дополнив их статьей 191/1 «Внешний вид».

«Внешний вид/одежда водителя, занимающегося деятельностью по перевозке пассажиров на автомобилях — такси, должна быть чистой и опрятной», — формулировку предлагается утвердить.

В правила также включат определение «Информационная система заказа такси». Прописано, что она обеспечивает:

возможность безналичной оплаты, наличие системы распределения информации о заказах, отслеживания автомобиля, профиля водителя и автомобиля, карточки заказа;

автоматизированную систему контроля скорости и анализа маневров водителя;

автоматизированную систему контроля отклонений от маршрута и анализа незапланированных остановок;

предоставление возможности передачи информации о маршруте, а также доступ к функции вызова экстренных служб;

организация круглосуточной работы службы поддержки;

дополнительное страхование каждой поездки, распространяющейся на пассажиров и водителей;

наличие у водителей соответствующей действующей лицензии;

установленный режим труда и отдыха, путем ограничения подачи заказов/вызовов.

«В случае обнаружения пассажиром или водителем легкового такси найденных (забытых) вещей, документов или денежных средств в автомобильном транспортном средстве водитель обязан незамедлительно сообщить пассажиру, перевозка которого осуществлялась, о факте обнаружения с целью их возврата, в том числе посредством информационной системы или диспетчерской службы. В случае невозможности связаться с пассажиром водитель обязан уведомить об этом перевозчика или информационную систему или диспетчерскую службу и передать на хранение найденные (забытые) вещи, документы или денежные средства», — говорится в обновленных правилах.

Дополнены основания для отказа в лицензировании такси. Дополнительным основанием для отказа в выдаче лицензии, признании лицензии, в продлении срока действия лицензии, в переоформлении лицензии, возобновлении действия приостановленной лицензии является наличие судимости за некоторые особо тяжкие преступления, такие как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера, действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия, похищение человека, торговля людьми, торговля детьми, акт терроризма, финансирование террористической деятельности, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, захват заложников, захват зданий и сооружений, принуждение лица к участию в преступной деятельности, создание организованной группы или участие в ней, создание преступного сообщества или участие в нем, создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Если правила утвердят, то водители такси обязаны будут иметь справку об отсутствии судимости.

А машины, используемые для такси, должны будут иметь опознавательный знак «Такси», исправный таксометр, табличку с указанием наименования перевозчика (адрес, номер телефона), Ф.И.О. водителя, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства, номер и срок действия лицензии, фотографию водителя.