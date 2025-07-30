Сделать пренатальный скрининг госпрограммой предлагают в Кыргызстане

Ввести в Кыргызстане обязательный пренатальный скрининг на государственном уровне как эффективную меру для снижения инвалидности среди новорожденных и повышения качества жизни семей предложил на заседании кабмина глава Министерства труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров.

«С 2020 по 2023 год в стране впервые зарегистрировали 18 тысяч 351 случай врожденных пороков развития (ВПР). Только в 2023-м зафиксировали 4 тысячи 502 случая, что составляет 3,08 процента от всех новорожденных. При этом рождаемость за эти годы снизилась со 158 тысяч до 145 тысяч детей», — рассказал он.

По словам Равшанбека Сабирова, такие патологии становятся одной из основных причин младенческой смертности и растущей инвалидности среди детей. Сегодня в республике проживает более 218 тысяч человек с инвалидностью, из них свыше 37 тысяч — дети.

Введение скрининга позволит на ранней стадии выявлять тяжелые патологии, корректировать лечение, снижать детскую смертность, а также экономить бюджетные средства.

«По международным данным, каждый доллар, вложенный в скрининг, экономит до $9 на лечении», — отметил министр.

В качестве примера он привел опыт Казахстана, где с 2007 года пренатальный скрининг проводится на государственном уровне и показал хорошие результаты.