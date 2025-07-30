Вопрос лечения граждан КР в Турции поднял глава Минздрава на встрече с послом

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства Эркина Чечейбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Кыргызстане Мекином Мустафой Кемалем Окемой.

По данным пресс-центра МЗ, встреча была посвящена обсуждению приоритетных направлений двустороннего сотрудничества в области здравоохранения.

В частности, рассмотрены вопросы возобновления направления пациентов из КР на лечение в медицинские учреждения Турции на безвозмездной основе в рамках соглашения между правительствами двух стран в области здравоохранения и медицинских наук от 2014 года. Кыргызская сторона выразила готовность совместно с турецкой стороной актуализировать механизм подачи заявок, сроки принятия решений и порядок предоставления квот с целью повышения его эффективности.

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Особое внимание на встрече также уделено продолжению партнерства в области трансплантологии. Отмечена важность реализации Протокола о сотрудничестве в сфере трансплантации, подписанного в ноябре 2024-го. Документ предусматривает проведение операций на базе Кыргызско-Турецкой больницы дружбы.

Кроме того, обсуждена возможность продолжения практики привлечения турецких специалистов в Ошскую область, где имеется высокая потребность в трансплантологической помощи. Министр выразил признательность за ранее оказанную поддержку в организации работы Центра трансплантации при ОшГУ, где сегодня трудятся 16 специалистов, прошедших обучение в Турции.

Фото с сайта МЗ КР

«Мы высоко ценим стратегическое партнерство между Турецкой Республикой и Кыргызской Республикой в сфере здравоохранения. Все предложения кыргызской стороны будут внимательно изучены и переданы в соответствующие ведомства в Анкаре. Убежден, что наше сотрудничество будет и впредь развиваться в духе дружбы и братства», — отметил Мекин Мустафа Кемаль Окема.

«Партнерство с Турцией играет значимую роль в развитии системы здравоохранения КР. Мы искренне признательны за многолетнюю поддержку как в направлении граждан на лечение, так и в развитии трансплантологической помощи», — заметил Эркин Чечейбаев.