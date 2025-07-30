ВОЗ отметила достижения Казахстана в борьбе с болезнями сердца и раком

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, достигнувшей цели глобальной системы мониторинга на 2025 год, связанной с сокращением преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) на 25 процентов. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

В докладе Всемирной организации здравоохранения «Предотвратимая смертность, факторы риска и стратегии борьбы с НИЗ» рассматриваются нормы, меры и стратегии, которые позволили республике укрепить национальную систему здравоохранения, особенно в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

РК приняла широкий спектр мер — от инвестирования в создание общенациональных центров лечения инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний до борьбы с употреблением табака и сокращения потребления сахаросодержащих напитков.

НИЗ, включая сердечно-сосудистые, рак, хронические респираторные и диабет, представляют собой самую серьезную угрозу здоровью людей в Европейском регионе ВОЗ.

На их долю приходится 90 процентов всех случаев смерти. Многие из этих смертей можно предотвратить с помощью политики, основанной на реальных данных, и адресных мероприятий.

«Учитывая высокое бремя сердечно-сосудистых заболеваний, Казахстан вложил значительные средства в создание специализированных кардиологических и инсультных центров по всей стране. С 2017 по 2024 год количество катетеризационных лабораторий, проводящих жизненно важные кардиологические вмешательства, увеличилось с 31 до 49 по всей республике. 83 центра неотложной помощи при инсультах, работающие в разных частях РК, позволили значительно снизить смертность и инвалидность после инсультов. Государство также добилось успехов в области сложных хирургических операций, включая пересадку сердца и легких, став лидером в этой области среди стран Центральной Азии», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Казахстан расширил скрининговые программы для выявления НИЗ на ранних стадиях. В рамках национальной системы здравоохранения проводится скрининг на восемь заболеваний, в том числе на артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, диабет и несколько видов рака.

Помимо медико-профилактических мероприятий, республика уделяет особое внимание устранению основных факторов риска развития НИЗ, включая употребление табака, нездоровое питание и чрезмерное потребление сахара.

Ранее сообщалось, что доля НИЗ как причины преждевременной смертности в РК, по данным 2022-го, составляет 81 процент. На первом месте в структуре смертности в нашей стране стоят сердечно-сосудистые заболевания (52 процента). Второе место занимают онкологические заболевания (12,2 процента), третье — травмы и отравления (7,5 процента), четвертое — заболевания органов дыхания (5,5 процента).