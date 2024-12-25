Сделать «прививку» от вредных привычек, или Как победить НИЗ

«Такой молодой, и умер! Сердце...» — эта печальная фраза очень часто стала звучать в нашей жизни. Борьба с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) — одна из самых актуальных тем современного здравоохранения. Рост заболеваемости отмечается во всем мире, и Кыргызстан не исключение. В чем причины и что можно сделать? Об этом шла речь 24 декабря на научно-практической конференции в Бишкеке.
Чем чреваты НИЗНеинфекционные заболевания — это хронические болезни, имеющие продолжительное течение и являющиеся результатом комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.
Выделяют несколько основных групп НИЗ:
- сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, инсульт, гипертония, хроническая сердечная недостаточность);
- сахарный диабет, который может привести к различным осложнениям (слепота, почечная недостаточность и ампутации конечностей);
- рак;
- хронические заболевания дыхательных путей (ХОБЛ, астма);
- психические расстройства (депрессия, тревожные расстройства, шизофрения).
Что приводит к недугамПо словам кандидата медицинских наук Нургуль Джанузаковой, факторов риска, способствующих распространению НИЗ, много. В том числе нездоровое питание, низкая физическая активность, воздействие табачного дыма, злоупотребление алкоголем. Имеют значение и психоэмоциональные факторы (хронический стресс, депрессия и другие расстройства), а также генетическая предрасположенность, экология, возраст и пол.
По ее словам, НИЗ являются основными причинами заболеваемости и преждевременной смертности во всех странах мира.
Каждый год НИЗ уносят жизни 17 миллионов человек, не достигших 70 лет.
86 процентов таких преждевременных случаев смерти происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Это связано с урбанизацией, изменением образа жизни и ограниченным доступом к качественному медицинскому обслуживанию.
Высокий уровень смертности от НИЗ в странах с высоким уровнем дохода, например в Европе и Северной Америке, наблюдается по причине старения населения и распространения факторов риска. Таких как малоподвижный образ жизни и потребление пищи с высоким содержанием сахара, соли и жира.
Здоровье в наших рукахВрач и заместитель председателя ОЮЛ «Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека «Денсаулык» (Казахстан) Гинтаутас-Юозас Кентра заметил: если столетие назад, до эры антибиотиков, превалировала смертность от инфекционных заболеваний, то прогресс и новые технологии привели к увеличению заболеваний неинфекционной группы.
И смертность от них в мире также выросла. Почему это произошло? Потому что уменьшилось количество людей, которые занимаются активным физическим трудом, плюс у многих имеются вредные привычки и изменилась экология.
«Остальное — от экологии (20 процентов) и генетики (20 процентов). Поэтому наша главная задача — довести научную информацию, обоснованные факты до всех — обывателей, потребителей и политиков, которые должны принимать правильные решения, направленные на сохранение здоровья населения», — сказал Гинтаутас-Юозас Кентра.
Конечно, было бы здорово иметь идеальное общество, которое не курит, не употребляет алкоголь и ведет здоровый образ жизни. Но реальность совершенно иная.
«Мы живем в другом мире, где есть очень много различных факторов, которые начинают формироваться с детства. В том числе отрицательные, негативные привычки. Подростки стараются подражать негативному поведению взрослых. Поэтому наша задача — обучить молодое поколение, будущих родителей правильному поведению. Вот откуда надо начинать», — считает Гинтаутас-Юозас Кентра.
По ее данным, 71 процент опрошенных регулярно потребляет фастфуд и находится в зоне риска желудочно-кишечных заболеваний; 43 процента студентов систематически употребляют напитки с избытком сахара и кофеина; 10 процентов респондентов сообщают о регулярном употреблении алкоголя; а 33 процента имеют привычку курения, повышая риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
По словам Альфии Самигуллиной, результаты опроса красноречиво говорят о том, что необходимо усилить работу по пропаганде здорового образа жизни и дать студентам реальные инструменты по переходу на менее вредные модели поведения.
«Наше исследование показало, что большинство студентов не понимают последствий своих ежедневных привычек и не знают о более безопасных альтернативах. Мы будем продолжать информационную кампанию, чтобы повысить их уровень осознанности», — подчеркнула она.
Снижать вред постепенноОсобое внимание на конференции уделили концепции снижения вреда, которая успешно применяется во многих странах мира в шести наиболее актуальных направлениях: питание, алкоголизм, табакокурение, репродуктивное здоровье, наркозависимость и физическая активность. Все они являются ключевыми факторами риска НИЗ.
«В каждом медицинском учебнике говорится о вреде курения, но люди все равно продолжают ухудшать свое состояние, не меняя образ жизни. И в этом случае мы, медики, не должны отказываться от пациента, который не может справиться с зависимостью, а предложить ему альтернативу, тот продукт, который нанесет меньший вред», — пояснил Гинтаутас-Юозас Кентра.
Он отметил, что смягчение эффективнее категоричных запретов, и напомнил об известных примерах в истории человечества — сухой закон в США и борьба с алкоголизмом во времена Михаила Горбачева.
«Мы увидели рост криминализации, случаев отравления, смертности от некачественной подпольной продукции. Тут нельзя перегибать палку. То же самое может произойти с любой продукцией. Если человек что-то хочет, рынок ему предоставит — легально или нет. Поэтому особенно важна профилактика. Мы должны привить иммунитет к неправильному поведению именно с раннего детства, как мы делаем обычные прививки детям с рождения», — добавил Гинтаутас-Юозас Кентра.
Как справиться со стрессомХронический стресс — один из факторов НИЗ. «Поэтому стресс-менеджмент — очень важный навык, который нужно развивать, начиная со школ у подростков», — сказала президент Кыргызской психиатрической ассоциации, кандидат медицинских наук Лилия Пантелеева.
Как справляться со стрессом? В первую очередь необходимо давать себе возможность отдыха. «Многие запрещают себе отдыхать и начинают перерабатывать. Но очень важно иметь выходные и качественно их проводить — не за генеральной уборкой своего дома, а куда-то выехать на природу, сменить обстановку, подышать свежим воздухом. Нужно бороться с эмоциональным выгоранием. Рекомендуется применять техники медитации, заниматься спортом», — посоветовала Лилия Пантелеева.
Альфия Самигуллина подчеркнула, что борьба с НИЗ — проблема многогранная, и тут важно отношение семьи, самого человека, общества и медицины.
«В век технологий мы должны говорить о первичной профилактике, потому что здравоохранение — это охрана здоровья, а не лечение болезней. Мы же, к сожалению, постоянно лечим болезни. Если более качественно займемся профилактикой, то достигнем эффекта в этом вопросе», — уверена она.