Сделать «прививку» от вредных привычек, или Как победить НИЗ

«Такой молодой, и умер! Сердце...» — эта печальная фраза очень часто стала звучать в нашей жизни. Борьба с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) — одна из самых актуальных тем современного здравоохранения. Рост заболеваемости отмечается во всем мире, и Кыргызстан не исключение. В чем причины и что можно сделать? Об этом шла речь 24 декабря на научно-практической конференции в Бишкеке.

Чем чреваты НИЗ

Неинфекционные заболевания — это хронические болезни, имеющие продолжительное течение и являющиеся результатом комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.

Выделяют несколько основных групп НИЗ:

сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, инсульт, гипертония, хроническая сердечная недостаточность);

сахарный диабет, который может привести к различным осложнениям (слепота, почечная недостаточность и ампутации конечностей);

рак;



хронические заболевания дыхательных путей (ХОБЛ, астма);

психические расстройства (депрессия, тревожные расстройства, шизофрения).

Что приводит к недугам

По словам кандидата медицинских наук Нургуль Джанузаковой, факторов риска, способствующих распространению НИЗ, много. В том числе нездоровое питание, низкая физическая активность, воздействие табачного дыма, злоупотребление алкоголем. Имеют значение и психоэмоциональные факторы (хронический стресс, депрессия и другие расстройства), а также генетическая предрасположенность, экология, возраст и пол.

По ее словам, НИЗ являются основными причинами заболеваемости и преждевременной смертности во всех странах мира.

Ежегодно от НИЗ умирает 41 миллион человек, что составляет 74 процента всех случаев смерти в мире.

Каждый год НИЗ уносят жизни 17 миллионов человек, не достигших 70 лет.

86 процентов таких преждевременных случаев смерти происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Это связано с урбанизацией, изменением образа жизни и ограниченным доступом к качественному медицинскому обслуживанию.

Высокий уровень смертности от НИЗ в странах с высоким уровнем дохода, например в Европе и Северной Америке, наблюдается по причине старения населения и распространения факторов риска. Таких как малоподвижный образ жизни и потребление пищи с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Фото 24.kg. На научно-практической конференции обсудили борьбу с НИЗ

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году на долю неинфекционных заболеваний в мире будет приходиться более 75 процентов случаев всех смертей.

«Доля НИЗ, как причины преждевременной смертности в Кыргызстане, по данным 2022 года, составляет 81 процент, — подчеркнула Нургуль Джанузакова. — На первом месте в структуре смертности стоят сердечно-сосудистые заболевания (52 процента), и этот показатель растет. Второе место занимают онкологические заболевания (12,2 процента), третье — травмы и отравления (7,5 процента), четвертое — заболевания органов дыхания (5,5 процента)».

Здоровье в наших руках

Врач и заместитель председателя ОЮЛ «Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека «Денсаулык» (Казахстан) Гинтаутас-Юозас Кентра заметил: если столетие назад, до эры антибиотиков, превалировала смертность от инфекционных заболеваний, то прогресс и новые технологии привели к увеличению заболеваний неинфекционной группы.

И смертность от них в мире также выросла. Почему это произошло? Потому что уменьшилось количество людей, которые занимаются активным физическим трудом, плюс у многих имеются вредные привычки и изменилась экология.

Фото 24.kg. Гинтаутас-Юозас Кентра

Он подчеркнул, что от медиков здоровье человека зависит всего на 8-10 процентов, а от самого человека, по данным ВОЗ, на 50-52 процента.

«Остальное — от экологии (20 процентов) и генетики (20 процентов). Поэтому наша главная задача — довести научную информацию, обоснованные факты до всех — обывателей, потребителей и политиков, которые должны принимать правильные решения, направленные на сохранение здоровья населения», — сказал Гинтаутас-Юозас Кентра.

Конечно, было бы здорово иметь идеальное общество, которое не курит, не употребляет алкоголь и ведет здоровый образ жизни. Но реальность совершенно иная.

«Мы живем в другом мире, где есть очень много различных факторов, которые начинают формироваться с детства. В том числе отрицательные, негативные привычки. Подростки стараются подражать негативному поведению взрослых. Поэтому наша задача — обучить молодое поколение, будущих родителей правильному поведению. Вот откуда надо начинать», — считает Гинтаутас-Юозас Кентра.

Фото 24.kg. Альфия Самигуллина

Привычки у современной молодежи, как выяснилось, действительно, не очень здоровые. Ректор Бишкекского международного медицинского института, профессор Альфия Самигуллина озвучила результаты исследований, проведенных среди студентов столичных вузов.

По ее данным, 71 процент опрошенных регулярно потребляет фастфуд и находится в зоне риска желудочно-кишечных заболеваний; 43 процента студентов систематически употребляют напитки с избытком сахара и кофеина; 10 процентов респондентов сообщают о регулярном употреблении алкоголя; а 33 процента имеют привычку курения, повышая риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

При этом 81 процент опрошенных не обладает объективной информацией о состоянии своего здоровья и не проходит регулярных медосмотров.

По словам Альфии Самигуллиной, результаты опроса красноречиво говорят о том, что необходимо усилить работу по пропаганде здорового образа жизни и дать студентам реальные инструменты по переходу на менее вредные модели поведения.

«Наше исследование показало, что большинство студентов не понимают последствий своих ежедневных привычек и не знают о более безопасных альтернативах. Мы будем продолжать информационную кампанию, чтобы повысить их уровень осознанности», — подчеркнула она.

Снижать вред постепенно

Особое внимание на конференции уделили концепции снижения вреда, которая успешно применяется во многих странах мира в шести наиболее актуальных направлениях: питание, алкоголизм, табакокурение, репродуктивное здоровье, наркозависимость и физическая активность. Все они являются ключевыми факторами риска НИЗ.

«В каждом медицинском учебнике говорится о вреде курения, но люди все равно продолжают ухудшать свое состояние, не меняя образ жизни. И в этом случае мы, медики, не должны отказываться от пациента, который не может справиться с зависимостью, а предложить ему альтернативу, тот продукт, который нанесет меньший вред», — пояснил Гинтаутас-Юозас Кентра.

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Он отметил, что смягчение эффективнее категоричных запретов, и напомнил об известных примерах в истории человечества — сухой закон в США и борьба с алкоголизмом во времена Михаила Горбачева.

«Мы увидели рост криминализации, случаев отравления, смертности от некачественной подпольной продукции. Тут нельзя перегибать палку. То же самое может произойти с любой продукцией. Если человек что-то хочет, рынок ему предоставит — легально или нет. Поэтому особенно важна профилактика. Мы должны привить иммунитет к неправильному поведению именно с раннего детства, как мы делаем обычные прививки детям с рождения», — добавил Гинтаутас-Юозас Кентра.

Как справиться со стрессом

Хронический стресс — один из факторов НИЗ. «Поэтому стресс-менеджмент — очень важный навык, который нужно развивать, начиная со школ у подростков», — сказала президент Кыргызской психиатрической ассоциации, кандидат медицинских наук Лилия Пантелеева.

Фото 24.kg. Лилия Пантелеева

Прежде всего, нужно знать, как правильно идентифицировать стресс. Если человек чувствует, что стал быстро уставать, часто испытывать чувство раздражения, его злят коллеги на работе, члены семьи дома, значит, наступил именно этот период.

Как справляться со стрессом? В первую очередь необходимо давать себе возможность отдыха. «Многие запрещают себе отдыхать и начинают перерабатывать. Но очень важно иметь выходные и качественно их проводить — не за генеральной уборкой своего дома, а куда-то выехать на природу, сменить обстановку, подышать свежим воздухом. Нужно бороться с эмоциональным выгоранием. Рекомендуется применять техники медитации, заниматься спортом», — посоветовала Лилия Пантелеева.

Альфия Самигуллина подчеркнула, что борьба с НИЗ — проблема многогранная, и тут важно отношение семьи, самого человека, общества и медицины.

«В век технологий мы должны говорить о первичной профилактике, потому что здравоохранение — это охрана здоровья, а не лечение болезней. Мы же, к сожалению, постоянно лечим болезни. Если более качественно займемся профилактикой, то достигнем эффекта в этом вопросе», — уверена она.