Проблемы с ногтями у каждого третьего. Подолог об уходе за ногами

Врастание ногтя, натоптыши, мозоли — все это доставляет дискомфорт при ходьбе. О правилах ухода за стопой 24.kg рассказала основатель подологического центра Pro Podo Маргарита Стулова.

— Кто такой подолог?

— Специалист по уходу за стопой, он работает с ногтями, мозолями, трещинами, дает рекомендации как избежать проблем. При выявлении серьезных проблем направляет к узким специалистам (дерматологу, ортопеду, эндокринологу, гнойному хирургу).

— Насколько востребована подология в Кыргызстане сегодня?

— Проблемы с ногтями, к сожалению, у каждого третьего в республике. Это связано с плохой гигиеной, неправильной стрижкой и плохо подобранной обувью — многие носят не только узкую, но и маленькую по размеру.

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— У кого чаще возникают проблемы — женщин или мужчин?

— Половой принадлежности нет, но наши мужчины считают зазорным делать обработку стоп. Хотя сейчас взгляды постепенно меняются, но потребуется еще много времени, чтобы поменять ментальность.

— Затягивают ли люди визит к такому специалисту, может, из-за стеснения, страха боли?

— Чаще всего так и происходит, многие откладывают на потом, боятся, стесняются. Только за сегодня три человека сказали, что стесняются отправить фотографию ногтей для консультации. Фото поможет нам предварительно оценить ситуацию и дать рекомендацию для очного приема. Возможно, человеку нужна не наша помощь, а узкого специалиста.

Что касается болезненности, то есть одна неприятная процедура — коррекция вросшего ногтя — в силу того, что там воспаление, но терпеть придется буквально 10 секунд. Все остальные процедуры безболезненные.

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— С какими жалобами к вам чаще всего обращаются пациенты?

— Вросший ноготь и грибок. Лечение при грибковых заболеваниях назначает врач-дерматолог, подологи зачищают ногтевую пластину, чтобы местные противогрибковые препараты проникали как можно глубже и рекомендуют фотодинамическую терапию(безмедикаментозную). При совместной работе специалистов и высокой дисциплине пациента можно достигнуть хороших результатов.

— Что может быть причиной врастания ногтя?

— Основная — неправильная стрижка и плохо подобранная обувь, гипергидроз и носки. Надо менять привычки, многие считают широкую обувь некрасивой.

Вросший ноготь — это не просто локальная боль, это постепенное ограничение в движении, обуви и образе жизни. Поэтому важно не только облегчить состояние, а остановить врастание на уровне причины и не допустить повторов.

— Почему образуются натоптыши?

— Натоптыши чаще возникают у основания пальцев ног и в области пяток. Причины — неудобные модели обуви, особенно на работе, связанной с большой нагрузкой на стопы, и лишний вес.

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— Все ли они болезненные и всегда ли их нужно убирать?

— Натоптыши почти все безболезненные, кроме стержневых мозолей, возрастных из-за деформации стоп и истончения подкожно-жировой клетчатки.

— Можно ли «подхватить» грибок при педикюре?

— Конечно, если инструмент не стерилен, есть риск заразиться не только грибком, но и более серьезными заболеваниями. Эстетический педикюр нельзя делать при грибке, онихолизисе (отслоение ногтя от ногтевого ложа), деформации ногтевых пластин, ониходистрофии (онихогрифозе).

— Какие ошибки чаще всего совершают люди при домашнем педикюре?

— Неправильно стригут ногти. Ведь ногтевой пластине нужно придавать форму мягкого квадрата, а не овала.

— Правда ли, что гель-лак может испортить ногтевую пластину?

— Может, если у специалиста неоригинальная продукция, не выдерживается процедурное время, а также при неправильном спиле ногтя и несоблюдении времени носки. Особенность гель-лака в том, что он давит на ногтевую пластину все время, пока на ней находится.

— Как ухаживать за ногтями и стопами в домашних условиях, чтобы не доводить до врача?

— Правильно стричь ногти, при наличии трещин важно не тереть стопы (пемзой или теркой) каждый день и не забывать увлажнять их кремами. При малейшем подозрении на проблему обращаться к специалисту. Важно подбирать правильную, удобную обувь — это влияет в целом на состояние организма, а не только на здоровье стоп.

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— Как ухаживать за стопами людям с сахарным диабетом?

— Стопы при диабете нуждаются в особом внимании. Даже если нет боли, трещин или видимых проблем, изменения могут происходить незаметно. Снижается чувствительность, меняется кровообращение, и даже мелкая рана может стать причиной серьезных осложнений.

Таким пациентам важна профилактика и регулярное наблюдение, осмотр. Надо ежедневно осматривать обувь на наличие инородных предметов и также проверять стопы на наличие ран (для удобства использовать зеркало). При возникновении проблем необходимо обращаться к специалисту.

— Есть ли особенности ухода за детскими ногами?

— Правильно стричь ногти, не подстригать коротко ногтевую пластину, подбирать носки, которые не сдавливают стопу, и обувь по размеру (лучше на полразмера больше). Ноги детей надо осматривать каждый день, так как любой воспалительный процесс у них развивается более стремительно, чем у взрослых.