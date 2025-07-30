Вместо халатов соцработникам в Бишкеке намерены выдавать жилеты

В Порядок обеспечения социальных работников районных управлений мэрии Бишкека специальной одеждой, обувью и инвентарем намерены внести изменения. Соответствующий проект постановления городского кенеша вынесен на общественное обсуждение.

По данным мэрии, в управлениях соцразвития по административным районам Бишкека работают 84 социальных работника. Из них 30 курируют семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 54 обслуживают 562 одиноко проживающих пожилых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.

В среднем это составляет от 11 человек на одного соцработника.

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При исполнении служебных обязанностей им предоставляют бесплатно специальную одежду (куртку (плащ) демисезонную, и теплую), обувь (зимнюю и демисезонную) и инвентарь.

В справке-обосновании отмечается, что в марте 2025 года проведены обсуждения среди социальных работников по вопросу целесообразности приобретения отдельных позиций из перечня.

По результатам анализа внесены следующие изменения:

— исключены халат, фонарь, комнатная обувь;

— в перечень спецодежды дополнительно включено приобретение жилетов;

— срок использования зимней обуви сокращен с трех до двух лет.

Уточняется, что для принятия проекта постановления в 2025 году потребуются дополнительные финансовые затраты из городского бюджета в размере 486 тысяч сомов на приобретение теплой обуви в связи с сокращением срока ее пользования.

При этом приобретение жилетов не потребует дополнительных затрат, поскольку из перечня спецодежды исключаются комнатная обувь (средняя стоимость — 700 сомов) и хлопчатобумажный халат (средняя стоимость — 1,2 тысячи сомов).