Онлайн-школа «Тунгуч» заработает в Кыргызстане с 1 сентября

С 1 сентября в Кыргызстане начнет работу онлайн-школа нового формата «Тунгуч», созданная на основе современных цифровых технологий. Об этом сообщило Министерство просвещения.
По данным ведомства, в нее принимают учеников с 5-го по 11-й классы.
Родители могут ознакомиться со списком необходимых документов и дополнительной информацией на официальном сайте www.tunguch.kg.
Прием документов осуществляется по адресу: Бишкек, улица Токтогула, 68, а также в онлайн-режиме.
С 1 августа с родителями будут заключать официальные договоры. Учеников зарегистрируют на электронной платформе школы.
Электронные учебники обновляются в соответствии с новыми государственными стандартами, электронные материалы будут готовы до 30 августа. Для учителей проводятся обучающие семинары.
Основная цель онлайн-школы — обеспечить качественное образование для учащихся, которые не могут посещать обычные школы по причине географической удаленности, состояния здоровья или других обстоятельств, а также развивать новые подходы к обучению с применением цифровых технологий и использованием инновационных методик.