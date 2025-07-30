В Иркутске издали книги для формирования положительного образа РФ у мигрантов

В Иркутске издали комплект двуязычных книг для трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

По словам автора текстов Александра Кострова, необходимость создания подобного информационного продукта вызвана тем, что последние десятилетия на постсоветском пространстве усиленно формировались негативные стереотипы о России и русских.

Фото Александра Кострова

«Нередко мигрант приезжает за заработком, более высоким уровнем жизни и даже становится гражданином РФ, но не воспринимает местное общество и не стремится в него интегрироваться. Поэтому мы проанализировали десятки узбекских, таджикских и кыргызских школьных учебников, а также национальные СМИ. В результате были созданы доступные тексты, которые нивелируют имеющиеся негативные блоки в сознании наших гостей и способствуют формированию положительного образа России и Прибайкалья», — рассказал Александр Костров.

Выход изданий в свет стал возможным благодаря работе Восточно-Сибирского аналитико-просветительского центра «Согласие» в рамках реализации проекта «Развитие российского гражданского патриотизма и оптимизация интеграции мигрантов в региональное общество».

Книги будут распространяться через работодателей, муниципалитеты и другие общественные и госструктуры.