Для муниципальных предприятий города Ош закуплено 120 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что это стало возможным благодаря выделенным президентом страны средств из Государственного стабилизационного фонда в размере 500 миллионов сомов.

Техника будет использоваться для уборки и благоустройста городских улиц, очистки дорог от снега в зимний период, посыпки солью. Часть будет передана ошским предприятиям.

Также закуплены автовышки, подъемные краны, большегрузные автомобили SANY и SHACMAN, асфальтоукладочная техника.