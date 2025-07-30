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Общество

Для муниципальных предприятий города Ош закуплено 120 единиц спецтехники

Для муниципальных предприятий города Ош закуплено 120 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что это стало возможным благодаря выделенным президентом страны средств из Государственного стабилизационного фонда в размере 500 миллионов сомов.

Техника будет использоваться для уборки и благоустройста городских улиц, очистки дорог от снега в зимний период, посыпки солью. Часть будет передана ошским предприятиям.

Также закуплены автовышки, подъемные краны, большегрузные автомобили SANY и SHACMAN, асфальтоукладочная техника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337912/
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