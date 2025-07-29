В Пекине погибли более 30 человек в результате наводнения из-за непрекращающихся дождей. В столичном регионе Китая эвакуированы около 80 тысяч человек, сообщает DW со ссылкой на газету Beijing Daily.

Десятки дорог перекрыты, более 130 деревень остались без электричества. Ожидается, что дожди продолжатся до среды.

Больше всего пострадал город Миюнь близ Пекина, где располагается одноименное водохранилище. Уровень воды в водохранилище достиг самой высокой отметки с момента его строительства в 1959 году. В качестве меры предосторожности воду из водохранилища сбросили. «Такое наводнение случается раз в столетие», — рассказала агентству AFP 52-летняя местная жительница.