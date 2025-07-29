Как правильно пользоваться лифтами рассказали в мэрии Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» призывает жителей бережно относиться к лифтам и соблюдать технику безопасности.

По данным пресс-службы мэрии, одна из самых частых поломок — попытка самостоятельно открыть двери при остановке лифта, не дожидаясь эвакуации. Это повреждает и нарушает работу механизма и приводит к остановке оборудования.

Фото мэрии Бишкека

Пассажирский лифт предназначен только для людей. Его грузоподъемность — от 320 до 540 килограммов, это 3-4 взрослых человека. Перевозка стройматериалов, мебели и других грузов строго запрещена. При нарушении возможна административная ответственность.

Фото мэрии Бишкека

Дети до 12 лет могут пользоваться лифтом только в сопровождении взрослых. Животных перевозить только на поводке или в переноске.

Фото мэрии Бишкека

При пожаре, землетрясении и других ЧС пользоваться лифтом запрещено.

МП «Бишкекгорлифт» просит не бросать мусор, не срывать наклейки и соблюдать чистоту в лифте. Предприятие настоятельно просит всех жителей бережно относиться к оборудованию и соблюдать технику безопасности. Все эти правила направлены на безопасность жильцов и бесперебойную работу лифтов.

Напомним, с августа 2024 года в городе почти в три раза увеличился тариф на техническое обслуживание лифтов в многоэтажках — с 3,12 до 8,31 сома за квадратный метр общей площади жилья в месяц.

Всего на обслуживании МП «Бишкекгорлифт» находится около 970 подъемников.