В Бишкеке 30 июля облачно. Температура воздуха ожидается +32 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-14.30 — микрорайон «Асанбай», 2/1, отрезки улиц Токомбаева, Сухэ-Батора;

10.00-14.30 — отрезки улиц Курманджан Датки, Фрунзе, Огонбаева, переулок Кирова;

9.30-18.00 — микрорайон «Асанбай», 2, 3, 4, 8, 8/2, 8/3, 9, 10, 11;

0.00-5.00 — отрезок улицы Толстого;

9.00-15.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улицы Орок, Ашпара);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Нур-Ордо, Каркыра, Кара-Булак, Бар-Булак, Гул-Ордо, Бугу-Эне, Солтон-Сары), отрезки улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Проектируемой, Огуз-Ата, Кырк-Кыз, микрорайон «Джал» 18, жилмассив «Тынчтык»;

13.00-20.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улица Кочкор-Ата);

9.00-13.00 — село Мраморное (улица Новая);

11.00-17.00 — село Пригородное (улицы Новая, Гагарина);

9.00-17.00 — жилмассив «Жениш».

30 июля — 6 августа отключат горячую воду по адресам: проспект Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123; улицы Герцена, 95а, 51; Гоголя, 109, 111, 113, 107; Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73; Осмонкула, 40б, 36; Киевская, 1б, 2б.

У кого намечается той

Абдурахманхаджи Муртазалиев

Родился 30 июля 1994 года. Президент Федерации джиу-джитсу Кыргызстана.

Александр Мищенко

Родился 30 июля 1997 года. Член сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011-го, отмечается ежегодно 30 июля.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013-м с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».



Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все государства мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».