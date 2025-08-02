Продолжение «Уэнсдэй», комедии и мультфильмы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (4 — 10 августа) самой ожидаемой премьерой станет второй сезон мистического сериала «Уэнсдэй». Его создатели обещают еще более мрачный сюжет. Есть новинка фэнтези, несколько новых комедий и продолжение различных мультсериалов.

1 «Уэнсдэй», фэнтези, второй сезон (6 августа)

Мистический детектив о юной наследнице легендарной семейки Аддамс. Старшая дочь Гомеса и Мартиши становится взрослой и поступает учиться в Академию Невермор. Она живет в общежитии, общается со сверстниками и пытается в полной мере освоить свои редкие экстрасенсорные способности. Во втором сезоне продолжаются ее приключения. Обещают еще более мрачную историю.

2 «Чужестранка: Кровь от крови моей», фэнтези, премьера (8 августа)

Приквел сериала «Чужестранка» о родителях Клэр Рэндалл (Катрина Балф) и Джейми Фрэйзера (Сэм Хьюэн). Две параллельные истории любви будут развиваться в Шотландии XVIII века и в Англии периода Первой Мировой войны.

3 «Во-первых, ради любви», дорама, премьера (4 августа)

Комедия о матери-одиночке и ее дочери, которые пытаются начать новую главу в жизни, переселившись в сельскую местность, переживают взлеты и падения вместе с людьми, которых там встречают, и осознают простые истины жизни. Ли Джи Ан — менеджер на стройке и мать 23-летней студентки-медика. В жизни сильной и волевой Джи Ан случается эмоциональный поворот, когда она сталкивается с неожиданным бунтом дочери. Рю Чон Сок — архитектурный дизайнер и отец-одиночка. Его спокойная, размеренная жизнь начинает меняться, когда его первая любовь Ли Джи Ан и ее дочь неожиданно возвращаются в его мир.

4 «Платонические отношения», комедия, второй сезон (6 августа)

Сериал «Платонические отношения» — это комедия о платонических отношениях парня и девушки. Главные герои дружили в школьные годы, но потом серьезная размолвка развела их разными дорогами. Теперь у обоих есть личная жизнь, работа и хобби, но неожиданно они встречают друг друга вновь, и былые теплые чувства заставляют их забыть все обиды. Дружба возобновляется на тех же условиях: полное доверие и никакого секса. Но смогут ли они следовать этим правилам, будучи взрослыми, глубоко привязанными друг к другу людьми?

5 «Баранкины и камни силы», комедия, премьера (6 августа)

Герои сериала — обычная семья с необычными способностями: они могут перевоплощаться, останавливать время, читать мысли и даже путешествовать во времени. А еще Баранкины — потомственные водители. В этом деле их здорово выручают сверхсилы: ведь как иначе везде успевать, помогать пассажирам и сохранять пятизвездочный рейтинг в приложении? Однажды на улицы современной Москвы из далекого прошлого телепортируется Варвара Баранкина, городская извозчица, с которой начался их род. Семейству предстоит объединиться, чтобы отправить Варвару домой и разобраться с загадочным злодеем, который охотится за редким артефактом.

6 «Куриные сестры», драма, второй сезон (10 августа)

Действие происходит в вымышленном городе Меринак, где из-за многолетнего конфликта между ресторанами с жареной курицей — Mimi’s и Frannie’s — семьи основателей раскололись, а местные жители встали на чью-либо сторону. Когда в городе появляется популярное кулинарное шоу «Столкновение кухонь», это может стать способом покончить с этой враждой раз и навсегда. Но обстановка на кухне накаляется как внутри, так и за ее пределами, поскольку в свете прожекторов реалити-шоу летят искры, раскрываются секреты и перья встают дыбом.

7 «Царь горы», мультфильм, 14 сезон (4 августа)

Байки из жизни отдельного человеческого вида — «техасца обыкновенного». Представители: Хэнк Хилл — простой обыватель и глава семейства, его жена Пегги — учитель, сын Бобби — вступающий в период полового созревания толстяк и племянница Луанна, постоянно разбрасывающая где попало свое нижнее белье.

8 «Гордая семья: Громче и с гордостью», мультфильм, 4 сезон (6 августа)

Американский комедийный мультсериал — это спин-офф оригинального шоу «Семейка Праудов». В центре событий девочка-подросток Пенни Прауд, одна из членов сумасшедшей семейки. Конечно, приключения ожидают и остальных забавных домочадцев: ее папу и маму Оскара и Труди, братьев-двойняшек Биби и Сиси и их бабушку, известную как Шуга Мама. С героями каждый раз происходят увлекательные истории, из которых им приходится выкручиваться различными оригинальными способами.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (28 июля — 3 августа), можно посмотреть здесь.