13:09
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Борьба за Гавайи, триллер и комедии. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Кадр из российского сериала «Хирург»

На следующей неделе (28 июля — 3 августа) любителям исторических драм стоит обратить внимание на «Вождя войны» о том, как коренные жители Гавайев отстаивали свою свободу. Среди премьер российский триллер «Хирург», а также несколько комедий. Есть и документальный сериал о суровой мужской работе в море.

1
«Вождь войны», историческая драма, первый сезон (1 августа)

Сериал с Джейсоном Момоа о колонизации Гавайских островов. В центре сюжета высокопоставленный коренной гаваец, которого любят и уважают соплеменники. Он пытается противостоять иностранным захватчикам, но не имеет для этого достаточно сил и ресурсов. Гавайи оказываются на пересечении сфер влияния разных государств. В разное время на них покушаются британцы, французы, русские и американцы. Несмотря на это, гавайцы сохраняют свою национальную идентичность.

2
«Хирург», триллер, первый сезон (31 июля)

Действие происходит вокруг известной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения нелегальных операций по трансплантации органов. Главные герои оказываются вовлечены в преступный мир подпольной трансплантологии: некоторые по собственному желанию, другие — нет. В центре сюжета — известный хирург, который пытается договориться со своей совестью ради денег на перспективные научные исследования, а также обыкновенная аспирантка, которая нечаянно оказалась рядом с ним и хочет помочь.

3
«Скрежет металла», фантастика, второй сезон (31 июля)

Снят по мотивам игр для PlayStation. В центре событий оказывается болтливый аутсайдер, которому выпадает шанс на лучшую жизнь. Но для этого он должен выполнить определенное условие, а именно — успешно доставить загадочную посылку, пройдя через местность, искореженную апокалипсисом. Главный герой в дороге сталкиваются со множеством опасностей. Например, ему приходится отражать атаки диких мародеров, которые управляют ревущими развалюхами.

4
«Лиэнн», комедия, первый сезон (31 июля)

Когда муж уходит к другой женщине, стойкая мама с юга Америки начинает жизнь заново, заручившись поддержкой своей любящей, но не знающей границ семьи.

5
«Три сестры», комедия, первый сезон (1 августа)

Это история о семейных отношениях, которые на первый взгляд могут показаться странными и противоречивыми. В центре событий оказываются три девушки с разными взглядами и восприятием жизни. Но они сходятся во мнении, что их мать нужно спасать. Женщина закрутила роман с молодым человеком, который явно преследует корыстные интересы. При этом у самих девушек в личной жизни тоже немало собственных проблем. Каждая из них борется за право выбирать свое счастье самостоятельно.

6
«Букины», комедия, второй сезон (28 июля)

В центре событий оказывается семейка Букиных из Екатеринбурга, которая умеет по-настоящему удивить. Гена любит футбол и жалуется на жену, Даша предпочитает праздно проводить время, ничего не делая, их дочь Света вовсю крутит романы с разными мужчинами, а сын Рома героически справляется с комплексами. Что бы ни творилось в этой необычной семейке, они постоянно доказывают, что все-таки любят друг друга и, несмотря на бытовые конфликты и неурядицы, продолжают быть дружной семьей.

7
«Тихая вода», мультсериал, четвертый сезон (2 августа)

Детский развивающий анимационный сериал о трех веселых ребятах и их мудром соседе — панде по имени Стиллуотер. Карл, Майкл и их сестренка Эдди, как и все дети, не прочь поиграть на свежем воздухе и узнать что-нибудь новое. Однако нередко их приключения без присмотра старших приводят к грустным или даже опасным последствиям. К счастью, в лесу по соседству живет самое рассудительное, спокойное и разумное существо на свете. Стиллуотер всегда готов положить конец детскому спору и вернуть в отношения ребят мир и любовь.

8
«Удивительный мир Гамбола», мультсериал, седьмой сезон (28 июля) 

Юмористический мультсериал о вымышленной Вселенной, в которой обитают необычные существа. 12-летний кот Уоттерсон вместе со сводным братом, 10-летней золотой рыбкой Дарвином, посещают обычную американскую школу в Элморе. Герои все время попадают в невероятные переделки, из которых выбираются при помощи семьи, одноклассников и местных жителей. Вот только ребята совсем не учатся на ошибках и снова ввязываются в авантюры...

9
«Смертельный улов», документальный, 21 сезон (1 августа) 

Документальный сериал о самой опасной работе на земле. Мало кто может представить себе, с какими испытаниями встречаются ловцы крабов у берегов Аляски в ледяном Беринговом море. Ради деликатеса, востребованного во всем мире, эти люди каждый день рискуют жизнью. Сериал следит за их повседневной жизнью в разные времена года. Герои — обычные рыбаки, приезжающие в порт Датч-Харбор в преддверии начала сезона добычи камчатского краба.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (21 — 27 июля), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337060/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Техасский триллер, драмы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
«Стар трек» продолжается, комедия и детективы. Что смотреть на следующей неделе
Триллер по Стивену Кингу, аниме и фантастика. Что смотреть на следующей неделе
«Кара-Кыргыз». Как через сериал напомнить об истории народа
Историческая драма о Петре I, фэнтези и аниме. Что смотреть на следующей неделе
Финал «Игры в кальмара», супергерой и триллер. Что смотреть на следующей неделе
Арнольд Шварценеггер, боевики и дорамы. Что смотреть на следующей неделе
Криминальные драмы, комедии и мультсериал. Что посмотреть на следующей неделе
В погоне за маньяком, драмы и комедии. Что посмотреть на следующей неделе
Мистика, триллер и мультсериалы. Что посмотреть на следующей неделе
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
26 июля, суббота
13:00
Джамиля Алагозова: лицо женского киберспорта в Центральной Азии Джамиля Алагозова: лицо женского киберспорта в Централь...
12:47
Ремонт дорог. В городе Ош закрывают движение транспорта на улице Алиева
12:25
Бишкек в зоне риска: загрязненный воздух может разрушать мозг (исследование)
12:00
Борьба за Гавайи, триллер и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:52
На территории школы в Таш-Добо произошел пожар