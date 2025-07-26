Борьба за Гавайи, триллер и комедии. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (28 июля — 3 августа) любителям исторических драм стоит обратить внимание на «Вождя войны» о том, как коренные жители Гавайев отстаивали свою свободу. Среди премьер российский триллер «Хирург», а также несколько комедий. Есть и документальный сериал о суровой мужской работе в море.

1 «Вождь войны», историческая драма, первый сезон (1 августа)

Сериал с Джейсоном Момоа о колонизации Гавайских островов. В центре сюжета высокопоставленный коренной гаваец, которого любят и уважают соплеменники. Он пытается противостоять иностранным захватчикам, но не имеет для этого достаточно сил и ресурсов. Гавайи оказываются на пересечении сфер влияния разных государств. В разное время на них покушаются британцы, французы, русские и американцы. Несмотря на это, гавайцы сохраняют свою национальную идентичность.

2 «Хирург», триллер, первый сезон (31 июля)

Действие происходит вокруг известной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения нелегальных операций по трансплантации органов. Главные герои оказываются вовлечены в преступный мир подпольной трансплантологии: некоторые по собственному желанию, другие — нет. В центре сюжета — известный хирург, который пытается договориться со своей совестью ради денег на перспективные научные исследования, а также обыкновенная аспирантка, которая нечаянно оказалась рядом с ним и хочет помочь.

3 «Скрежет металла», фантастика, второй сезон (31 июля)

Снят по мотивам игр для PlayStation. В центре событий оказывается болтливый аутсайдер, которому выпадает шанс на лучшую жизнь. Но для этого он должен выполнить определенное условие, а именно — успешно доставить загадочную посылку, пройдя через местность, искореженную апокалипсисом. Главный герой в дороге сталкиваются со множеством опасностей. Например, ему приходится отражать атаки диких мародеров, которые управляют ревущими развалюхами.

4 «Лиэнн», комедия, первый сезон (31 июля)

Когда муж уходит к другой женщине, стойкая мама с юга Америки начинает жизнь заново, заручившись поддержкой своей любящей, но не знающей границ семьи.

5 «Три сестры», комедия, первый сезон (1 августа)

Это история о семейных отношениях, которые на первый взгляд могут показаться странными и противоречивыми. В центре событий оказываются три девушки с разными взглядами и восприятием жизни. Но они сходятся во мнении, что их мать нужно спасать. Женщина закрутила роман с молодым человеком, который явно преследует корыстные интересы. При этом у самих девушек в личной жизни тоже немало собственных проблем. Каждая из них борется за право выбирать свое счастье самостоятельно.

6 «Букины», комедия, второй сезон (28 июля)

В центре событий оказывается семейка Букиных из Екатеринбурга, которая умеет по-настоящему удивить. Гена любит футбол и жалуется на жену, Даша предпочитает праздно проводить время, ничего не делая, их дочь Света вовсю крутит романы с разными мужчинами, а сын Рома героически справляется с комплексами. Что бы ни творилось в этой необычной семейке, они постоянно доказывают, что все-таки любят друг друга и, несмотря на бытовые конфликты и неурядицы, продолжают быть дружной семьей.

7 «Тихая вода», мультсериал, четвертый сезон (2 августа)

Детский развивающий анимационный сериал о трех веселых ребятах и их мудром соседе — панде по имени Стиллуотер. Карл, Майкл и их сестренка Эдди, как и все дети, не прочь поиграть на свежем воздухе и узнать что-нибудь новое. Однако нередко их приключения без присмотра старших приводят к грустным или даже опасным последствиям. К счастью, в лесу по соседству живет самое рассудительное, спокойное и разумное существо на свете. Стиллуотер всегда готов положить конец детскому спору и вернуть в отношения ребят мир и любовь.

8 «Удивительный мир Гамбола», мультсериал, седьмой сезон (28 июля)

Юмористический мультсериал о вымышленной Вселенной, в которой обитают необычные существа. 12-летний кот Уоттерсон вместе со сводным братом, 10-летней золотой рыбкой Дарвином, посещают обычную американскую школу в Элморе. Герои все время попадают в невероятные переделки, из которых выбираются при помощи семьи, одноклассников и местных жителей. Вот только ребята совсем не учатся на ошибках и снова ввязываются в авантюры...

9 «Смертельный улов», документальный, 21 сезон (1 августа)

Документальный сериал о самой опасной работе на земле. Мало кто может представить себе, с какими испытаниями встречаются ловцы крабов у берегов Аляски в ледяном Беринговом море. Ради деликатеса, востребованного во всем мире, эти люди каждый день рискуют жизнью. Сериал следит за их повседневной жизнью в разные времена года. Герои — обычные рыбаки, приезжающие в порт Датч-Харбор в преддверии начала сезона добычи камчатского краба.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (21 — 27 июля), можно посмотреть здесь.